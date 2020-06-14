71萬買通殺手除掉正宮！　賴索托前首相聯手小三「圓第一夫人夢」

▲賴索托前首相塔巴內與現任妻子梅塞亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據最新公布的法庭文件，南非國家賴索托前首相塔巴內（Thomas Thabane）與現任妻子梅塞亞（Maesaiah）曾於3年前付錢買通當地的犯罪集團，殺害他當時的元配，以便「扶正小三成為第一夫人」。警局副局長證實，塔巴內與那時的第三者都希望他的妻子喪命。

CNN報導，賴索托警察局副局長帕塞卡（Mokete Paseka）在一份口供書表示，塔巴內下令殺害當時感情疏遠的妻子莉波麗歐（Lipolelo Thabane），以便讓現任妻子梅塞亞成為正統的第一夫人。莉波麗歐2017年6月在首都馬塞魯（Maseru）的住家附近被槍殺，在她死前，她正與塔巴內協調離婚事項。

根據《法新社》，塔巴內與梅塞亞付給犯罪集團2.4萬美元（約新台幣71萬元），除掉當時的正宮。CNN則援引警方說法指出，就在塔巴內任職首相的就職典禮舉行前，他與第三者據悉曾與幫派老大見面，並承諾給予17.7萬美元（約新台幣525萬元）與工作機會。

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42-Yrs old #Maesaiah Thabane;Current Wife to 80-Yrs old embattled Prime Minister of Lesotho Thomas Thabane has been CHARGED With the MURDER of estranged former First Lady of #Lesotho Lipolelo Thabane in what the Prosecution calls Watertight Case pic.twitter.com/2viX0YJoe9 — Honourable Media Africa™ (@HonourableMedia) February 5, 2020

警方說明，塔巴內還向殺手透露前妻的住址，讓犯罪集團監視正宮的行動。殺手試圖在2017年6月12日置莉波麗歐於死地，並未得逞，她接著向警方通報此事。然而就在兩天後的6月14日，莉波麗歐還是遭到殺害。

莉波麗歐喪命後的兩個月，塔巴內與現任妻子結婚。81歲的塔巴內於今年5月宣布辭職，他尚未被起訴；他的律師聲稱，他的地位讓他得以享有豁免權。帕塞卡如今則表示，塔巴內不再掌權，將被指控犯下謀殺罪。

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