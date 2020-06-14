泰國解封「旅遊安全圈」首波名單傳有台灣！　入境不必隔離

▲根據約翰霍普金斯大學疫情統計，泰國確診數為3134例，累計58人染疫病逝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在亞洲部分國家新冠肺炎疫情趨緩之際，泰國政府現正考慮與抗疫有成的國家簽署「旅遊安全圈」互惠協議，讓簽署成員國的人民往返各國之際，可以不受強制隔離或自我隔離等防疫政策限制。目前台灣、南韓、日本、越南、中國、紐西蘭等多國政府均表態有意簽署，總理巴育（Prayut Chan-o-cha）助手日前證實，政府26日將召開會議，與部分國家領導人進行商討。

綜合泰國媒體曼谷郵報、The Thaiger報導，泰國總理巴育先前就已提及旅遊安全圈（Travel Bubble）可振興旅遊業，如今政府有意「有限制」開放國門，與防疫有成的國家地區聯手恢復旅遊業，迎接國際旅客。世界日報指出，觀光客屆時入境前後需接受篩檢、購買保險避免後續醫療負擔，但入境後不必進行14日隔離觀察；疫情管理中心發言人透露，高階會議原則上批准該政策，並點名台灣也在名單內。

目前台灣、南韓、日本、越南、中國、紐西蘭等許多國家均有意與泰國簽署旅遊安全圈互惠協議。總理巴育助手11日已證實，總理26日將透過視訊會議的方式，與部分對簽署協議感興趣的國家進行商討。

▲泰國現仍禁止國際航班，只有接受遣返的泰國公民及持有海外工作許可證的人入境泰國。圖為泰國曼谷機場。（圖／路透）

疾病管制局副局長塔納拉（Tanarak Plipat）透露，政府已開始商討在泰國經商的外國人士首先返泰的可能性；泰國旅遊委員會主席洽拉特（Chairat Trirattanajarasporn）則說，政府必須達成雙邊協議允許各國間的無檢疫隔離旅行。

截至目前，泰國當地已有12個旅遊組織呼籲政府採取「普吉島模式」來增加海外旅客的信心，也就是針對入境者進行檢測並要求使用位置追蹤的App，並點名泰國清邁、越南胡志明市、中國成都等城市也應該要列入旅遊安全圈實施範圍。

事實上，在泰國GDP組成之中，旅遊業佔比約五分之一，但在今年3月底、4月初關閉國際邊境與機場後，受到極大打擊，如今只能依靠境內旅遊來支撐。根據摩根史坦利10日預測報告，泰國旅遊將會在2020年下半年開始出現緩慢復甦，主要由亞洲地區旅遊帶動。

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