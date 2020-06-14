　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國解封「旅遊安全圈」首波名單傳有台灣！　入境不必隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 泰國,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲根據約翰霍普金斯大學疫情統計，泰國確診數為3134例，累計58人染疫病逝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在亞洲部分國家新冠肺炎疫情趨緩之際，泰國政府現正考慮與抗疫有成的國家簽署「旅遊安全圈」互惠協議，讓簽署成員國的人民往返各國之際，可以不受強制隔離或自我隔離等防疫政策限制。目前台灣、南韓、日本、越南、中國、紐西蘭等多國政府均表態有意簽署，總理巴育（Prayut Chan-o-cha）助手日前證實，政府26日將召開會議，與部分國家領導人進行商討。

綜合泰國媒體曼谷郵報、The Thaiger報導，泰國總理巴育先前就已提及旅遊安全圈（Travel Bubble）可振興旅遊業，如今政府有意「有限制」開放國門，與防疫有成的國家地區聯手恢復旅遊業，迎接國際旅客。世界日報指出，觀光客屆時入境前後需接受篩檢、購買保險避免後續醫療負擔，但入境後不必進行14日隔離觀察；疫情管理中心發言人透露，高階會議原則上批准該政策，並點名台灣也在名單內。

目前台灣、南韓、日本、越南、中國、紐西蘭等許多國家均有意與泰國簽署旅遊安全圈互惠協議。總理巴育助手11日已證實，總理26日將透過視訊會議的方式，與部分對簽署協議感興趣的國家進行商討。

▲▼泰國曼谷機場。（圖／路透）

▲泰國現仍禁止國際航班，只有接受遣返的泰國公民及持有海外工作許可證的人入境泰國。圖為泰國曼谷機場。（圖／路透）

疾病管制局副局長塔納拉（Tanarak Plipat）透露，政府已開始商討在泰國經商的外國人士首先返泰的可能性；泰國旅遊委員會主席洽拉特（Chairat Trirattanajarasporn）則說，政府必須達成雙邊協議允許各國間的無檢疫隔離旅行。

截至目前，泰國當地已有12個旅遊組織呼籲政府採取「普吉島模式」來增加海外旅客的信心，也就是針對入境者進行檢測並要求使用位置追蹤的App，並點名泰國清邁、越南胡志明市、中國成都等城市也應該要列入旅遊安全圈實施範圍。

事實上，在泰國GDP組成之中，旅遊業佔比約五分之一，但在今年3月底、4月初關閉國際邊境與機場後，受到極大打擊，如今只能依靠境內旅遊來支撐。根據摩根史坦利10日預測報告，泰國旅遊將會在2020年下半年開始出現緩慢復甦，主要由亞洲地區旅遊帶動。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
2020下半年好運3星座上榜！　雙子座衝進前3「職場運旺到炸
北京進入「非常時期」！　疫情大反彈3天新增43本土確診
高雄15學生呼吸道群聚感染　最新檢驗結果出爐！
PMMA害基隆一個月6死！媽下班驚見「兒穿內褲陳屍床上」　最
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩韓關係超緊張！他斷言未來2年「回不去了」：金正恩早看破南韓手腳

東京又增24確診「3名在俱樂部上班」　20至30歲佔62％！

澳洲親中智庫被指違國家利益　聯邦政府凍結資助

逾1300家中國醫材公司涉註冊資訊造假！　「在美代表」電話地址全謊報

柴契爾前助理曝英國封殺華為成定局　「日落計畫」2023年前全面拔除

法拉利「夢幻車款」配備競技型化油器　創辦人要賣有條件：有錢也沒用

日火箭MOMO五號機發射失敗　升空1分鐘「引擎急停止」墜海畫面曝光

呼聲再起！200↑黑人女性簽署公開信　籲拜登選擇「非裔女性」當副手

金與正威脅動武！美國務院「相當失望」警告：美韓防禦堅如磐石

泰國解封「旅遊安全圈」首波名單傳有台灣！　入境不必隔離

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

遶境出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍大甲媽祖36執士團

兩韓關係超緊張！他斷言未來2年「回不去了」：金正恩早看破南韓手腳

東京又增24確診「3名在俱樂部上班」　20至30歲佔62％！

澳洲親中智庫被指違國家利益　聯邦政府凍結資助

逾1300家中國醫材公司涉註冊資訊造假！　「在美代表」電話地址全謊報

柴契爾前助理曝英國封殺華為成定局　「日落計畫」2023年前全面拔除

法拉利「夢幻車款」配備競技型化油器　創辦人要賣有條件：有錢也沒用

日火箭MOMO五號機發射失敗　升空1分鐘「引擎急停止」墜海畫面曝光

呼聲再起！200↑黑人女性簽署公開信　籲拜登選擇「非裔女性」當副手

金與正威脅動武！美國務院「相當失望」警告：美韓防禦堅如磐石

泰國解封「旅遊安全圈」首波名單傳有台灣！　入境不必隔離

大甲媽到嘉義！比往年提早2小時抵達　千人迎轎...翁章梁籲戴口罩　

兩韓關係超緊張！他斷言未來2年「回不去了」：金正恩早看破南韓手腳

以為二手鞋拍賣會！鄰居「樓梯當自家鞋櫃」連擺6階…網見離譜景象全傻了

蘇貞昌替女兒爭中常委向蔡英文請託？　行政院強硬回應了

恐怖影像曝光！北宜自行車突然轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血腳底起火

健身戰袍就選這幾件！4個運動品牌時髦兼具機能性　IG曬照讚數絕對翻倍

東京又增24確診「3名在俱樂部上班」　20至30歲佔62％！

葉欣眉戴口罩領錢「一疊捲起來放口袋」轉身遇警察：他以為我是車手

一早出門遭「牠」一路霸凌到家！　專家教您這樣做防範「空襲」

8,000種、百萬盆「多肉植物天堂」在新竹！連黃子佼都愛來

國際熱門新聞

是時候與南韓訣別　金與正威脅動武

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

非裔車上睡覺遭射死　警察局長下台

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

泰邊境解封　台灣傳列首波名單

即／日本鹿兒島縣發生「芮氏規模6.3地震」

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉

跨海尋根勝訴！美婦「想見生母」：記得我嗎

不是冷氣　中、美專家揭：第1耗電是「它」

男「上班太無聊」崩潰...怒告公司獲賠134萬

美學者：武漢死亡數為官方數據10倍以上

美黑人青年加州市政廳外上吊　民眾怒求真相

女兒哀求讓男友作客　飢渴母「勾引水槽激戰」

更多熱門

相關新聞

《時代》：台灣防疫屬全球前段班

《時代》：台灣防疫屬全球前段班

台灣防疫成果再獲國際肯定。美國政治學家布瑞莫在時代雜誌撰文，稱讚台灣超前部署，並以手機定位落實居家隔離與檢疫，防疫作為令人欽佩，表現在全球排在前段班。

「鸚鵡」颱風間接影響台灣！1張圖曝週末天氣

「鸚鵡」颱風間接影響台灣！1張圖曝週末天氣

妻子和住持外遇　14歲女兒目睹雙修

妻子和住持外遇　14歲女兒目睹雙修

擺脫對中依賴　澳議員建議與台合作

擺脫對中依賴　澳議員建議與台合作

台灣青少棒屠殺他國！內行人曝真相

台灣青少棒屠殺他國！內行人曝真相

關鍵字：

台灣旅遊泡泡隔離巴育東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

高雄女被鼠咬染漢他！全台7例分布曝

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

高雄校園上呼吸道群聚感染　新冠肺炎初檢出爐

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面