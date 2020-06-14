金與正預告軍事行動！南韓國防部：軍隊進入待命狀態　籲北韓遵守協議

▲ 南北韓關係因反北韓傳單問題陷入緊張。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正13日針對空飄傳單問題痛批南韓，預告將下一步報復行動的主導權交給軍隊。南韓統一部稍早發表聲明，暗示北韓應遵守兩韓協議。國防部則指出，軍隊已經進入警戒狀態，預防所有狀況。

南韓統一部職責為實現朝鮮半島和平及建構統一基礎，14日上午針對金與正的聲明回應，政府意識到眼下情勢的嚴重性且嚴肅看待，也重申一貫立場，「南與北都必須努力遵守南北間的所有協議。」

國防部稍早則說明，「我軍為防備一切狀況，正維持待命狀態」，密切監視北韓軍方動向。國防部也強調，為了朝鮮半島的和平及防止偶發衝突，必須遵守《9‧19軍事協議書》。

青瓦台上午以視訊方式緊急召開國家安全保障會議（NSC），由國家安保室長鄭義溶主持，外交部長康京和、統一部長金鍊鐵、國防部長鄭景斗、國家情報院長徐薰等官員出席，商討北韓的猛烈攻勢。

金與正4日首度以傳單問題為由，揚言斷絕兩韓關係。北韓此後連日對南韓施壓，勞動黨中央委員會統一戰線部長張金鐵、外務省美國事務局長權正根及金與正更在24小時內接連發表談話。 金與正13日預告，將親自指示相關部署，對南韓採取「連續性的行動」加以報復。

►金與正揚言動武！ 報復行動下一步「交給軍隊」：是時候和南韓訣別

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