金與正揚言動武！　報復行動下一步「交給軍隊」：是時候和南韓訣別

▲ 金與正再度發表聲明，痛批南韓。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

脫北者團體空飄傳單問題點燃北韓怒火，儘管南韓祭出強硬措施禁止，平壤當局仍不領情。北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正13日再度發表談話，猛烈批評南韓政府，揚言關閉開城南北韓共同聯絡辦事處，同時預告將採取軍事行動。

勞動黨中央委員會統一戰線部長張金鐵12日才宣稱，對南韓的信任完全破滅，「未來南朝鮮當局將在悔恨與痛苦中度過。」金與正13日便透過官媒《朝中社》表示，完全贊同張金鐵的聲明。

金與正發表談話指出，「如果（南韓）擁有將過去2年沒做到的事一口氣做到的膽量，北南關係還會是現在這副模樣嗎？他們總是晚一步又自作多情，因此絕對不能將他們常掛在嘴邊的話聽進去，也不能相信他們一貫的言行舉止。背叛者和垃圾的罪行是絕對不能容忍的。」

金與正譴責，脫北者團體竟膽敢觸犯代表國家偉大尊嚴的領導人金正恩，將穢物（傳單）送進北韓神聖的領土，「對於這些垃圾和默許這種魯莽行為的人，我們不惜破壞世界，也要走到最後一步」，北韓全體人民對此的呼聲也逐漸高漲。

金與正提到，對南韓的報復計畫已經成為國家內部重要議題，必定會讓南韓刻骨銘心地體悟到，他們已經跨越不該跨越的界線；也許有人會誤以為，她的這番言論只是說說，因此與其持續發表這種談話，未來將採取「連續性的行動」加以報復。

金與正指出，「明確與南朝鮮訣別的時候似乎已經到了，我們很快將採取下個階段的行動。我將行使委員長同志、黨和國家賦予我的權力，指示相關部署進行下一步行動，不久後也會讓他們看到毫無用處的北韓共同聯絡辦事處完全消失的悲慘光景。」

針對「下一步行動」，金與正預告，會將行使敵對行為的權力交給人民軍總參謀部，「我相信，我們的軍隊將決定並採取某種行動，稍稍平息人民的怒火」，最後嚴厲指責，「垃圾就是要丟進垃圾桶裡。」

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