科學家另類解讀馬雅曆　陰謀論瘋傳「下周世界末日來臨」！

▲一直以來有各種傳聞預測世界末日。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者丁維瑀/綜合報導

儘管8年前有關世界末日的謠言早就被美國國家航空暨太空總署(NASA)駁斥,但如今推特又瘋傳一起陰謀論。有科學家聲稱,按照儒略曆(Julian Calendar)計算,2020年6月21日等同2012年12月21日,這也是外界聲稱馬雅曆所預言的世界末日。不過,推文已被刪除。

《紐約郵報》、《太陽報》報導,自稱為科學家的塔嘉洛金(Paolo Tagaloguin)此前在推特表示,若按照儒略曆計算,現今應是處於2012年。塔嘉洛金寫道,由於轉換到格里曆(Gregorian Calendar),一年中失去的天數為11天,國際社會從1752年開始使用格里曆,至今已施行268年,268年乘以11天為2948天,2948天除以每年的365天等於8年,「依據這個理論,2020年6月21日實際上為2012年12月21日。你可能認得這個日期。」

Alternate reading of Mayan calendar suggests end of the world is next week https://t.co/ep0gDICwyC pic.twitter.com/yQPTBiZPwz

這則推文隨後已被刪除,引發網友討論熱烈,不過多數都是當成玩笑看待,「可以讓我確定這個消息嗎,我下周有個帳單到期」、「我猜衛生紙又會被搶光了」。

In a since deleted tweet, scientist Paolo Tagaloguin reportedly said: “Following the Julian Calendar, we are technically in 2012.



“The number of days lost in a year due to the shift into Gregorian Calendar is 11 days.