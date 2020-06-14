西點軍校畢業致詞　川普又稱「病毒來自中國」：美國不是世界警察！

▲美國總統川普13日在西點軍校畢業典禮上致詞。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普13日在西點軍校畢業典禮致詞，讚賞國民警衛隊維持「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威，也感謝軍隊協助對抗「看不見的敵人」，「也就是那種新的病毒，從一個名叫中國的遙遠土地來到我們海岸邊」。他提及阿富汗戰爭和平會談時也表示，美國不是世界警察，不該把解決外國衝突當成自己的責任。

川普13日來到西點軍校，向台下1000多名畢業生致詞。他感謝國家警衛隊與全體美國軍人，「他們挺身而出，協助對抗看不見的敵人，也就是那種新的病毒，從一個名叫中國的遙遠土地來到我們的海岸邊」，並喊話將能夠征服、消滅這場疫情。

▲川普參加西點軍校畢業典禮，感謝軍人協助對抗新冠肺炎疫情，應對示威。（圖／路透）



川普提到阿富汗和平會談時說，美軍的責任不應包括解決遙遠地方的古老衝突，而應該強力保衛國家不受外國敵人傷害，「我們不是世界警察，但要讓我們的敵人有所警覺，如果我們的人民受到威脅，我們永遠都將毫不猶豫採取行動。從現在開始，當我們戰鬥時，我們將只為了勝利而戰鬥」。

川普提及「佛洛伊德之死」示威時表示，國家警衛隊「確保了我們街道上的和平、安全與憲法法治」，「美國的生存與文明本身的延續，依賴著像是你們大家一樣的男性與女性」。

綜合《軍事時代》、《政客》報導，除了上述內容以外，川普也談到西點軍校替世界帶來的影響，包括在世界大戰時期打擊法西斯主義，在1960年代去種族隔離時期保護非裔美國人。但是，外界認為，他在某種程度上仍避談國內時事，強調重點也反映其「美國優先」的政策。

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