又惹種族爭議！　川普宣布「睽違3個月造勢活動」順延1天

▲美國總統川普12日宣布競選造勢活動延遲一天。圖為他3月在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)的造勢活動。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普10日宣布競選造勢活動重新開跑,第一站將會在6月19日抵達奧克拉荷馬州的塔爾薩(Tulsa)。但是,由於那一天是紀念非裔美國人解放的「六月節」(Juneteenth),當地也曾發生嚴重種族衝突,此決定飽受批評。他12日在推特上表示,為了紀念節日、尊重選民意見,將把造勢活動延遲一天。

川普的造勢活動通常可以吸引數萬人參加,但自從3月2日之後就因疫情而中斷。他10日宣布,重啟競選造勢,預計19日抵達第一站,也就是奧克拉荷馬州的塔爾薩。

但是,美國的6月19日是「六月節」,又被稱為「解放日」,紀念南方邦聯1865年解放最後一批非裔美國人,塔爾薩也於1921年發生白人攻擊黑人社區的「塔爾薩種族騷亂」(Tulsa Race Massacre),導致此舉引發外界抨擊。

▲川普宣布延遲睽違3個多月的造勢活動。(圖/達志影像/美聯社)



民主黨與非裔社群領袖人物認為,川普選擇的日期與地點傳遞錯誤訊息,尤其在「佛洛伊德(George Floyd)之死」引爆社會怒火之後,更是令人覺得受到冒犯。民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)競選團隊發言人馬歇爾(Kamau Marshall)甚至譴責此舉簡直是「種族主義」。

根據《華盛頓郵報》,川普11日受訪時表示,此日期並非刻意選擇,但他自認對於非裔族群的貢獻遠勝過其他總統,造勢活動也可以被視為紀念,「事實上,我將在那一天舉行集會,你可以非常正向地看待這件事」。

