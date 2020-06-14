　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

報稅倒數！納稅人善用2大法寶減輕負擔　刷卡最高回饋11%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲民眾繳稅可善用信用卡、信貸二大法寶，減輕稅賦負擔。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

今年繳稅邁入倒數3周，多家銀行推出信用卡繳稅好康方案，包括分期0利率、繳稅趴數回饋、信貸限時優惠等，其中繳稅享最高11%回饋，對荷包來說也是不無小補，因此納稅義務人別忘了善用信用卡、信貸二大法寶，來減輕自己的稅賦負擔。

台北富邦銀行今年加碼繳稅回饋，6月新申辦J卡（限LINE POINTS卡別）、尊御世界卡的新戶，刷卡繳稅一次付清，即可享1% LINE POINTS回饋，每歸戶上限2000點，且即日起J卡新戶核卡30日內筆筆消費再送10% LINE POINTS或刷卡金回饋（當月最高500點／元），等同繳稅享最高11%回饋。

請繼續往下閱讀...

國泰世華銀行推出指定卡別再享紅利折抵稅款服務，持國泰世華世界卡、鈦金商務卡、尊榮御璽卡的卡友，於刷卡繳稅完成後，即日起至7月2日期間內，透過綜所稅活動網頁，選擇是否要以紅利點數折抵該筆稅款，每100點紅利點數可折抵6元，最高可折抵當筆稅款的30%。

台新銀行提供刷卡一次繳納回饋方案，全卡友繳稅回饋0.25%刷卡金（上限1,000元）、刷頂級卡享回饋0.3%刷卡金（上限1萬元）、財富管理客戶則享0.35%回饋（上限10萬元）；玉山銀行則是持有Pi卡、U Bear卡、Only卡等享0.2%回饋，而世界卡、無限卡則享0.25%回饋，至於財富管理會員享0.35%回饋。

花旗（台灣）銀行也推出繳稅優惠方案，即日起至6月22日止，新戶成功申辦指定花旗卡，包括現金回饋PLUS卡、紅利卡、寰旅卡、Citi Prestige卡以及Happy Go聯名卡，用於繳納綜合所得稅，可享LINE Points 1%回饋，回饋上限3,000點的LINE Points，而申請分期者，可再享LINE Points 2%回饋，最高可拿到6,000點LINE Points。

滙豐銀行的「旅人無限／御璽卡」只要在報稅期間，以無限卡或御璽卡繳納綜合所得稅並完成登錄，可享繳稅金額1%現金回饋，回饋上限500元；另在7月底前，滙豐銀行信用卡全卡別再享繳稅分期優惠利率0.88%起，同時也免手續費。

此外，北富銀也提供卡友繳稅不限卡別、不限金額3期0利率，單筆滿5萬元以上最高享12期0利率；玉山銀行則不限金額、全卡別享6期0利率；台新銀行單筆滿3,000元可分3期0利率，滿6,000元可分6期0利率，滿10萬元可分12期0利率；國泰世華銀行則推出單筆繳稅金額達3,000元（含）以上，即可享分期6期0利率優惠，繳稅金額100萬元（含）以上則享12期0利率優惠。

除了信用卡分期0利率、繳稅趴數回饋外，北富銀也祭出「只屬於你貸安哪！」循環型信貸限時優惠方案，即日起至7/31，透過手機即可線上申貸，享有信貸利率2.99%起，以及帳管費1,000元的優惠，最高可貸150萬元，可於網路銀行、行動銀行直接動用，日息每萬元最低不用1元，大幅提升財務運用的彈性空間。

ET快訊
大甲媽進香「巧遇偶像劇大咖男星」　網認證：本人真的很帥！
滿嘴腐爛味！專家曝10狀況「口臭惡化」超尷尬...吃辣、喝酒
Lulu十年前「校花級清純照」曝光正翻！穿台中女中制服…她驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

報稅倒數！納稅人善用2大法寶減輕負擔　刷卡最高回饋11%

端午連假出勤薪資該怎麼算？　勞動部一次算給你看

三倍券「最神買法」賺億元！台彩洩6天中獎密技　買彩券還可找零

台商回流最大咖是它　斥資701億元竹科、南科擴廠

重啟經濟有利股市！　瑞銀看好陸星、不看好港泰

吉日開張！屠宰業、汙染業整治業　最重視開業看日子

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

退休族善用投資工具養大荷包　小心「存續期」風險

黃金1700美元陷盤整　專家：經濟再壞　有些央行可能拋售救市

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

遶境出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍大甲媽祖36執士團

報稅倒數！納稅人善用2大法寶減輕負擔　刷卡最高回饋11%

端午連假出勤薪資該怎麼算？　勞動部一次算給你看

三倍券「最神買法」賺億元！台彩洩6天中獎密技　買彩券還可找零

台商回流最大咖是它　斥資701億元竹科、南科擴廠

重啟經濟有利股市！　瑞銀看好陸星、不看好港泰

吉日開張！屠宰業、汙染業整治業　最重視開業看日子

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

退休族善用投資工具養大荷包　小心「存續期」風險

黃金1700美元陷盤整　專家：經濟再壞　有些央行可能拋售救市

羅智強酸陳其邁！建議和陳菊辦「雙陳」論壇　討論貪汙除罪化

韓職／韓華鷹18連敗　今再輸寫亞洲職棒史上最長連敗

快訊／金與正震怒昨預告「軍事威脅」…青瓦臺緊急召開國家安全會議

日方擬將釣魚台更名「登野城尖閣」　宜縣議員蔡文益：7月7日組船隊保釣

超級搖頭丸一個月害6死！媽下班驚見「兒穿內褲陳屍床上」　最年輕僅16歲

台中購物節7月起跑好禮「獎」不完　盧秀燕15日公布大獎

美國野馬車主連署「告」福特　痛批：你們手排跟自手排一樣有問題

報稅倒數！納稅人善用2大法寶減輕負擔　刷卡最高回饋11%

思覺失調症＝社會問題？　醫：不能以偏概全

10歲女孩爆笑還原明星經典造型　鬆餅裝、熱狗裝意外無違和

財經熱門新聞

三倍券最神買法！台彩洩6天中獎密技

台商回流最大咖是它　斥資701億元竹科、南科擴廠

經濟再壞　有些央行可能轉拋售黃金救市

加油要快！油價預估連七漲「九五汽油擬創三個月新高」

買合一股票連續跌停2天賠掉61萬！友人懊惱衝動　謝金河深有體會

快訊／大樂透「百組百萬」出爐！9人獨拿百萬紅包

美光科技：感謝台灣司法機關「做出適切處置」

台新金經營彰銀績效好　彰銀反駁

除權息旺季來襲　你能把握嗎？

騰輝電子毛利創新高　配發現金股利5元

退休族善用「短高收」養大荷包

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

美股三大期貨出現反彈　預告美股今晚開盤反攻

振興三倍券加碼出爐　外商信用卡祭首刷回饋1000元吸睛

更多熱門

相關新聞

目標31.5萬台！光陽挑戰21連霸

目標31.5萬台！光陽挑戰21連霸

在新冠肺炎（COVID-19）影響之下，今（2020）年有許多行業都受到衝擊，不過汽機車銷量反而提升，像是1月至5月燃油機車就較去年同期成長2.3%，這也讓市場龍頭光陽（KYMCO）樂觀預估今年總市場能達到93萬台、也就是5%的正成長

領800萬行員怕怕老翁：利息太低

領800萬行員怕怕老翁：利息太低

6旬婦和18歲嫩弟談戀愛　慘被「私密照威脅」上百萬.

6旬婦和18歲嫩弟談戀愛　慘被「私密照威脅」上百萬.

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

鎖定新興重劃區　興富發8案大賣5500戶

鎖定新興重劃區　興富發8案大賣5500戶

關鍵字：

刷卡信用卡繳稅報稅銀行0利率分期回饋信貸

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

高雄校園上呼吸道群聚感染　新冠肺炎初檢出爐

今年最大地震「國家級警報狂響」！氣象局回應了

高雄女被鼠咬染漢他！全台7例分布曝

高雄15學生群聚感染！衛生局說話了

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面