報稅倒數！納稅人善用2大法寶減輕負擔　刷卡最高回饋11%

▲民眾繳稅可善用信用卡、信貸二大法寶，減輕稅賦負擔。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

今年繳稅邁入倒數3周，多家銀行推出信用卡繳稅好康方案，包括分期0利率、繳稅趴數回饋、信貸限時優惠等，其中繳稅享最高11%回饋，對荷包來說也是不無小補，因此納稅義務人別忘了善用信用卡、信貸二大法寶，來減輕自己的稅賦負擔。

台北富邦銀行今年加碼繳稅回饋，6月新申辦J卡（限LINE POINTS卡別）、尊御世界卡的新戶，刷卡繳稅一次付清，即可享1% LINE POINTS回饋，每歸戶上限2000點，且即日起J卡新戶核卡30日內筆筆消費再送10% LINE POINTS或刷卡金回饋（當月最高500點／元），等同繳稅享最高11%回饋。

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國泰世華銀行推出指定卡別再享紅利折抵稅款服務，持國泰世華世界卡、鈦金商務卡、尊榮御璽卡的卡友，於刷卡繳稅完成後，即日起至7月2日期間內，透過綜所稅活動網頁，選擇是否要以紅利點數折抵該筆稅款，每100點紅利點數可折抵6元，最高可折抵當筆稅款的30%。

台新銀行提供刷卡一次繳納回饋方案，全卡友繳稅回饋0.25%刷卡金（上限1,000元）、刷頂級卡享回饋0.3%刷卡金（上限1萬元）、財富管理客戶則享0.35%回饋（上限10萬元）；玉山銀行則是持有Pi卡、U Bear卡、Only卡等享0.2%回饋，而世界卡、無限卡則享0.25%回饋，至於財富管理會員享0.35%回饋。

花旗（台灣）銀行也推出繳稅優惠方案，即日起至6月22日止，新戶成功申辦指定花旗卡，包括現金回饋PLUS卡、紅利卡、寰旅卡、Citi Prestige卡以及Happy Go聯名卡，用於繳納綜合所得稅，可享LINE Points 1%回饋，回饋上限3,000點的LINE Points，而申請分期者，可再享LINE Points 2%回饋，最高可拿到6,000點LINE Points。

滙豐銀行的「旅人無限／御璽卡」只要在報稅期間，以無限卡或御璽卡繳納綜合所得稅並完成登錄，可享繳稅金額1%現金回饋，回饋上限500元；另在7月底前，滙豐銀行信用卡全卡別再享繳稅分期優惠利率0.88%起，同時也免手續費。

此外，北富銀也提供卡友繳稅不限卡別、不限金額3期0利率，單筆滿5萬元以上最高享12期0利率；玉山銀行則不限金額、全卡別享6期0利率；台新銀行單筆滿3,000元可分3期0利率，滿6,000元可分6期0利率，滿10萬元可分12期0利率；國泰世華銀行則推出單筆繳稅金額達3,000元（含）以上，即可享分期6期0利率優惠，繳稅金額100萬元（含）以上則享12期0利率優惠。

除了信用卡分期0利率、繳稅趴數回饋外，北富銀也祭出「只屬於你貸安哪！」循環型信貸限時優惠方案，即日起至7/31，透過手機即可線上申貸，享有信貸利率2.99%起，以及帳管費1,000元的優惠，最高可貸150萬元，可於網路銀行、行動銀行直接動用，日息每萬元最低不用1元，大幅提升財務運用的彈性空間。