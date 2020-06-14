端午連假出勤薪資該怎麼算？　勞動部一次算給你看

▲勞工端午連假出勤的話薪資該怎麼算？（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

端午連假即將到來，根據今年行政機關辦公日曆來看，今年端午節將會有4天連假，對此勞動部表示，6月25日端午節為國定假日，雇主須徵求勞工同意才能讓他出勤，且工資應加倍發給。

勞動部指出，端午節為國定假日，雇主應依給假、給薪，若徵得勞工同意出勤，工資應加倍發給，不過今天端午節剛好在禮拜四，若企業想比照政府機關調整成連假，可依8周彈性工時規定，並且要跟工會或經過勞資會議同意程序後，將20日的休息日與26日的工作日對調，變成連續4天的端午連假。

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勞動部勞動條件司司長謝倩蒨也舉例，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，以月薪新台幣3萬6,000元的勞工來說，每天出勤8小時，換算時薪為150元，則25日(星期四)為國定假日，要加倍發給工資1,200元，26日及27日(星期五、六)性質為休息日，前2小時乘1.34、後6小時乘1.67倍，一天要給1,900元。

至於28日為例假，謝倩蒨表示，除非有天災、事變或突發事件，不得使勞工在例假出勤工作。 雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。

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