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三倍券「最神買法」賺億元！台彩洩6天中獎密技　買彩券還可找零

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▲▼蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形。（圖／資料照）

文／中央社

政府祭出振興三倍券，刺激內需動能，開放民眾用來購買彩券，台彩公司表示，鼓勵民眾一起振興公益，同時也有機會讓自己財富翻倍，至於使用三倍券是否可找零，將不會強制規定，交由彩券行、經銷商自行決定。

行政院將推出振興三倍券刺激消費．限制不能用於電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券或儲值，而彩券則是因屬公益範疇，因此開放使用。

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至於民眾關心，使用三倍券買彩券能不能找零，台灣彩券公司總經理蔡國基表示，根據行政院說法，實體券原則上不能找零，但如果店家願意找零，不會禁止，前提是消費者不能強迫店家找零，因此，台彩不會做硬性規定，讓彩券行跟經銷商自行決定是否願意找零給民眾。

▲台彩公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

▲蔡國基舉例三倍劵買彩券方法。（資料照／記者紀佳妘攝）

蔡國基指出，實體券三倍券內含5張200元券和4張500元券，若拿來買刮刮樂，剛好刮刮樂有多款200元及500元的產品，用一張實體券購買剛好免找零；如果想買電腦型彩券，如威力彩、大樂透，可一次購買多期或包牌，「湊到整數」，也可不用找零。

蔡國基舉例，可連續買4期大樂透，每期各1注，1注50元湊成200元，也可同時搭配購買今彩539，一次買下6期，每期各1注，從週一到週六每天有中獎機會，1注50元、6期共300元，這樣組合用一張500元三倍券買剛剛好。

蔡國基說，或是拿一張500元三倍券進行威力彩包牌，在第一區號碼全部相同前提下，包下第二區的5個號碼，提高中大獎機會；若想要進行大樂透包牌，可投注「包牌7隻」共2組，大樂透「包牌7隻」花費是350元，兩組就是700元，用一張200元加一張500元三倍券支付剛剛好。

疫情影響，台彩統計今年至6月7日，整體銷售額略微年減2%，其中，電腦型彩券因先前有連摃買氣，銷售年增3.9%，不過立即型彩券受民眾減少出門活動影響，銷售年減5.8%，影響在街邊販售的遊走型經銷商生計。

蔡國基表示，民眾用三倍券買彩券，一方面可振興疫情期間受衝擊的經濟，同時也能振興國內公益收入，若財神爺眷顧，還能順帶振興個人財富。往年逢三大節慶，台彩都會推出加碼活動，下半年的中秋加碼就是重頭戲之一，民眾可趁有加碼活動或有高額頭獎連摃時，購買彩券作公益。

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