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台商回流最大咖是它　斥資701億元竹科、南科擴廠

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▲群創光電於竹科苗栗園區、南科共斥資701億元投資案，成為這波台商回流最大案。（圖／群創提供）

▲群創光電於竹科苗栗園區、南科共斥資701億元投資案，成為這波台商回流最大案。（圖／群創提供）

記者林淑慧／台北報導

台商回流最大咖現身。依據經濟部投資台灣事務所統計，鴻海集團旗下面板廠群創光電於竹科苗栗園區、南科共斥資701億元投資案，成為這波台商回流最大案。

經濟部為因應中美貿易紛爭推出「歡迎台商回台投資方案」，總計投資臺灣三大方案已帶動529家企業投資約1兆277億元，預估創造86,216個本國就業機會，後續尚有40家企業排隊待審。

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▲台商回流投資前十大名單 。（表／記者林淑慧製）

▲台商回流投資前十大名單 。（表／記者林淑慧製）

官員指出，大陸面板廠長期靠官方高額補貼大舉擴產，以致供需失衡、價格下滑，加上中美貿易戰牽動世界供應鏈洗牌，群創因此決定擺脫面板產能競賽，回台在竹科苗栗園區、南科大舉投資，以擴大ＡＩ智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量。

依據規劃，群創將移回中國大陸電視整機組裝產線，將以最短時效在台南打造自動化關燈工廠產線；擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅；另外，將持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、ＶＲ／ＡＲ、手機屏下指紋辨識、智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。

▲依據經濟部統計，台商回台投資各縣市情況，以桃園市累計投資金額1,687億元居首。（圖／記者湯興漢攝）

▲依據經濟部統計，台商回台投資各縣市情況，以桃園市累計投資金額1,687億元居首。（圖／記者湯興漢攝）

另外，觀察台商回台投資業別，電子零組件投資金額就高達3.551億元，占比將近五成；而電腦電子產品及光學製品業1,184億元，約占16.5%；電力設備及配備業有670億元，也有一成的比重。

再根據投資各縣市分布狀況，若從金額排名，以桃園市累計投資金額1,687億元居首。統計處表示，主因企業在該地均投資電子零組件業、電力設備及配備業等高資本密集產業，致使金額較高。

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