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SOD都是真的？35歲美魔女爬上小15歲繼子的床　肚子被搞大嗨喊：我懷孕了

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繼母瑪麗娜宣布懷了小15歲繼子的小孩。（圖／翻攝自IG marina_balmasheva）

▲13年前，7歲的弗來德莫有了22歲新繼母瑪麗娜；13年後，這對繼母子，成了男女朋友。（圖／翻攝自IG marina_balmasheva）

圖文／CTWANT

A片的劇情百百款，但在俄羅斯真實上演了讓外界議論的「母子戀」。有一名當地女網紅瑪麗娜（MarinaBalmasheva），愛上了前夫的兒子，由於繼子小她整整15歲，被老公發現後，瑪麗娜選擇離婚，與繼子名正言順交往，最近他們還在IG上宣布懷孕喜訊，並決定要共組家庭。

綜合外媒報導，今年35歲的瑪麗娜（Marina Balmasheva），是在22歲時嫁給前夫阿列克謝（AlexeyShavyrin），當時前夫育有一名7歲大的兒子弗來德莫（Vladimir），婚後瑪麗娜也擔負起撫養責任。沒想到就在去年，瑪麗娜竟然與繼子擦出愛火，趁老公睡覺時，悄悄爬上繼子的床，大搞不倫戀，老公知道後氣炸，兩人因此離婚。

繼母瑪麗娜宣布懷了小15歲繼子的小孩。（圖／翻攝自IG marina_balmasheva） 

▲繼母瑪麗娜宣布懷了小15歲繼子的小孩。（圖／翻攝自IG marina_balmasheva）

而現在35歲的瑪麗娜，離婚後名正言順與繼子交往，兩人還常在IG曬恩愛，近日更向外界分享懷孕喜訊。而前夫阿列克謝得知自己的前妻，現在正懷著自家的孫子，痛批瑪麗娜誘拐他還沒交過女友的兒子，還說如果瑪麗娜當初如果外遇的對象不是他兒子，他會選擇原諒前妻的行為。

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