非洲淪疫情新熱點！「10萬暴增至20萬」　只花18天確診數翻倍

▲非洲成為新冠肺炎疫情的新熱點。（圖／路透）



文／中央社日內瓦12日綜合外電報導

歐洲的2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，拉丁美洲和非洲成為新的疫情熱點。世界衛生組織（WHO）表示，非洲疫情耗時98天才達到10萬起確診病例，但從10萬例增至20萬例僅花了18天。

「紐約時報」（The New York Times）報導，雖然篩檢量能增加可能是非洲病例顯著攀升的原因之一，但世衛發布聲明指出，全非洲54國有超過半數正經歷社區傳播階段。

世衛聲明提到，確診病例數激增主要來自10個國家，這10國就占了非洲全部病例的近80%，光是南非一個國家的病例就占全非洲1/4。

目前非洲通報的2019冠狀病毒疾病不治人數將近6000人，主要集中在阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、南非與蘇丹等5國。

世衛非洲區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）說：「目前全球確診總數中，非洲仍只占一小部分，但擴散有加快之勢。非洲各國迅速和及早的因應，雖有助於壓低確診數，但有必要持續保持警覺，以免疫情壓垮衛生設施。」

世衛聲明還指出，為遏阻疫情蔓延實施的封城措施帶來可觀的社會經濟成本，尤其是對貧窮與邊緣社區。許多開發中國家即便確診人數激增，依然開始放寬防疫限制措施。

莫伊提說：「挽救人命與保障生計之間需要保持平衡，這是應對疫情的關鍵考量因素，特別是在非洲。」

世衛更提醒各國，鬆綁之際需搭配擴大篩檢並保持警覺，在廣泛取得疫苗或有效療法前都必須如此。

世衛執行主任萊恩（Michael Ryan）10日告訴媒體，2019冠狀病毒疾病在非洲的致死率大約1%，低於其他各洲，但專家們不敢肯定這樣的疫情趨勢能否保持下去。

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