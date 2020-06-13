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重啟經濟有利股市！　瑞銀看好陸星、不看好港泰

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲瑞銀預估，今年全球經濟成長率衰退3.3%，但重啟全球經濟有利於股市表現。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，各國陸續解封、生活逐步恢復正常，瑞銀預估，今年全球經濟成長率衰退3.3%，但重啟全球經濟有利於股市表現，其中最看好大陸和新加坡股票，最不看好香港和泰國股票。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，全球風險資產持續從3月觸及的底部強勁反彈，亞洲股市上漲近20%，標普500指數飆升32%，原油價格持續上行，信用債市場也在回暖。

請繼續往下閱讀...

不過，經濟數據卻依然疲軟，瑞銀預期，今年全球經濟將萎縮3.3%，新加坡衰退幅度更是達到7.3%，顯示金融市場反映的是未來前景，短期震盪已不足為慮，而是放眼在未來的反彈上。事實上，全球經濟成長和企業盈餘可望在第2季觸底，因此儘管存在第二波疫情爆發的風險，加上中美緊張關係升溫，投資者人風險偏好也跟著上升。

瑞銀認為，今年亞洲企業盈餘成長將維持「持平」表現，而全球盈餘恐將下降近20%，且亞洲股市估值較全球基準指數折價近36%。隨著限制措施放鬆，亞洲市場應會從中受益，其中最看好大陸和新加坡股票，最不看好香港和泰國股票。

至於產業方面，瑞銀分析，「消費復甦類股」將成為亞洲經濟重新開放的直接受益者，如區域汽車製造商、消費電子產品、交通運輸和部份博彩公司等受益於消費復甦的行業，而中期則看好價格合理的成長股，包括保險、銀行業的優質週期性股票。

長期來看，瑞銀指出，大陸的智慧基礎設施和東協新經濟等長期主題，可能從疫情中得到提振，而自動化和機器人應受益於企業日益回歸本土，至於電子商務、金融科技和醫療保健預期在目前的危機結束後，保持長期上升的趨勢。

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