醫材新制爭議！心臟學會表態反對：健保署開會未告知是討論「差額上限」

▲陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會，反對派至少20人出席。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了解決自付差額醫材上限爭議，衛福部長陳時中今（13）日下午3時召開「保險對像自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」會議，中華民國心臟學會理事長黃瑞仁會中發言表示，過去會員參與會議討論主要都是功能分類、核定費用，沒有一次是討論訂定「差額上限」。

健保署日前宣布民眾自付差額特材核定費用上限政策，包含人工水晶體、心臟瓣膜共有8類，計352項涵蓋其中，從8月1日開始，院所收費不得超過上限，估計範圍內有接近9成醫材必須降價。這也引發醫界議論，蔡英文總統表示請行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中進行研商，健保署今日召開會議，陳時中親上火線主持。

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黃瑞仁在會中表示，這一次8項有4項屬於心臟科，心臟學會會員反應非常劇烈，他指出，過去一年半健保署與心臟學會會員討論議題，沒有一次是說討論訂定「差額上限」，都是塗藥支架、節律器分類，合理價格、全世界中位數價格等核定費用等，然而在相關報導出來竟是「訂定自付差額上限」所有會員都相當錯愕，覺得過去一年半沒有完備程序正義。

黃瑞仁表示，心臟科與民眾生病攸關，超過九成九會員認為應該取消自付差額上限，採取資訊透明的方式來確保民眾權益。

健保署會中回應，本次議題事涉多項專業，開會時都會依照不同專業邀集，也都有行文並於議題上清楚說明，依照程序先定功能、費用，提專家、提共擬，都有和開會代表說清楚。不過健保署也提到，開會有遇到狀況是，代表會員不曉得學會已經回文表達意見有無，但會上也會說清楚，如果溝通不詳細，會再改善。

下午3時會議開始前，醫勞盟理事長儲甯瑋、民間健保監督聯盟發言人滕西華，眼科醫學會代表劉瑞鈴、骨科醫學會代表陳威明、以及台大醫院院長陳石池、三軍總醫院院長蔡建松、新光醫院院長侯勝茂、私立醫療院所協會理事洪子仁，以及台大醫院婦產科施景中、北市聯醫胸腔科蘇一峰等網紅醫師，均陸續出席。