　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫材新制爭議！心臟學會表態反對：健保署開會未告知是討論「差額上限」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會，反對派至少20人出席。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會，反對派至少20人出席。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了解決自付差額醫材上限爭議，衛福部長陳時中今（13）日下午3時召開「保險對像自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」會議，中華民國心臟學會理事長黃瑞仁會中發言表示，過去會員參與會議討論主要都是功能分類、核定費用，沒有一次是討論訂定「差額上限」。

健保署日前宣布民眾自付差額特材核定費用上限政策，包含人工水晶體、心臟瓣膜共有8類，計352項涵蓋其中，從8月1日開始，院所收費不得超過上限，估計範圍內有接近9成醫材必須降價。這也引發醫界議論，蔡英文總統表示請行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中進行研商，健保署今日召開會議，陳時中親上火線主持。

請繼續往下閱讀...

黃瑞仁在會中表示，這一次8項有4項屬於心臟科，心臟學會會員反應非常劇烈，他指出，過去一年半健保署與心臟學會會員討論議題，沒有一次是說討論訂定「差額上限」，都是塗藥支架、節律器分類，合理價格、全世界中位數價格等核定費用等，然而在相關報導出來竟是「訂定自付差額上限」所有會員都相當錯愕，覺得過去一年半沒有完備程序正義。

黃瑞仁表示，心臟科與民眾生病攸關，超過九成九會員認為應該取消自付差額上限，採取資訊透明的方式來確保民眾權益。

健保署會中回應，本次議題事涉多項專業，開會時都會依照不同專業邀集，也都有行文並於議題上清楚說明，依照程序先定功能、費用，提專家、提共擬，都有和開會代表說清楚。不過健保署也提到，開會有遇到狀況是，代表會員不曉得學會已經回文表達意見有無，但會上也會說清楚，如果溝通不詳細，會再改善。

下午3時會議開始前，醫勞盟理事長儲甯瑋、民間健保監督聯盟發言人滕西華，眼科醫學會代表劉瑞鈴、骨科醫學會代表陳威明、以及台大醫院院長陳石池、三軍總醫院院長蔡建松、新光醫院院長侯勝茂、私立醫療院所協會理事洪子仁，以及台大醫院婦產科施景中、北市聯醫胸腔科蘇一峰等網紅醫師，均陸續出席。

ET快訊
凱道號召2千人只來「一些人」　白狼讚許崑源、顏清標：最有骨氣
健保差額醫材爭議有「初步共識」　陳時中：8月上路先暫緩
破門見床上躺裸男！還被妻笑早洩人夫崩潰…她加碼曝「連3劈真相
快訊／新竹機車猛撞小客車！騎士「遭捲入車底」滿地血命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多vs.全聯哪個省？網點出「關鍵選擇」：超划算的

約摩鐵「網妹只圍一條巾」　他拍邪惡視角：花了3千！ 萬人笑曝注定單身

搶不到PS4悠遊卡！他轉念「自製裸裝版」超悲劇　網曝捷徑：幹嘛這麼搞剛

國內旅遊2天1夜！她扛「離家出走規模」行李　網掉下巴：比出國還扯

網紅Momo小浮誇「罹罕病挽袖超過20次」　大讚捐血利人利己！號召粉絲一起來

5大最難「陷入愛河」星座！第1名一旦打開心房...將是最美好伴侶

大甲媽祖遶境行程順暢　顏清標扶轎！5點抵達西螺大橋場面盛大

「鸚鵡」明天就掰了！迎風面三區有雨　下週熱5天再變天

民生國中嘉義火車站前快閃表演　《愛拚才會贏》為醫護人員加油

7縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...桃竹苗等迎大雨

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

好市多vs.全聯哪個省？網點出「關鍵選擇」：超划算的

約摩鐵「網妹只圍一條巾」　他拍邪惡視角：花了3千！ 萬人笑曝注定單身

搶不到PS4悠遊卡！他轉念「自製裸裝版」超悲劇　網曝捷徑：幹嘛這麼搞剛

國內旅遊2天1夜！她扛「離家出走規模」行李　網掉下巴：比出國還扯

網紅Momo小浮誇「罹罕病挽袖超過20次」　大讚捐血利人利己！號召粉絲一起來

5大最難「陷入愛河」星座！第1名一旦打開心房...將是最美好伴侶

大甲媽祖遶境行程順暢　顏清標扶轎！5點抵達西螺大橋場面盛大

「鸚鵡」明天就掰了！迎風面三區有雨　下週熱5天再變天

民生國中嘉義火車站前快閃表演　《愛拚才會贏》為醫護人員加油

7縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...桃竹苗等迎大雨

回家見陌生男「穿1條內褲」與老婆獨處！他頭頂綠光四射…小王瞎辯：天氣太熱

高雄名醫住宅惡火5死　消防鑑定「電氣因素」釀禍可能性最高

好市多vs.全聯哪個省？網點出「關鍵選擇」：超划算的

調皮飼主放「剃毛音效」整愛犬！　下秒悲劇網笑瘋：吉娃娃之光

全球將震驚！孟晚舟被捕前加國機密報告示警　律師：證明她是受害者

李現爆交往《乘風破浪的姐姐》參賽女星！　她拿出手機「被觀眾發現亮點」回應了

朱立倫揭「內心有許多感慨」：台灣不為政治操作而操作會進步更快

中職／有球迷看會興奮一點　陳俊秀手感回溫盼延續

約摩鐵「網妹只圍一條巾」　他拍邪惡視角：花了3千！ 萬人笑曝注定單身

搶不到PS4悠遊卡！他轉念「自製裸裝版」超悲劇　網曝捷徑：幹嘛這麼搞剛

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

騎車遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」

命理專家：「3星座」這週運勢超強

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

第一次吃王品　他進餐廳尷尬爆

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

更多熱門

相關新聞

健保署說幫「冠狀動脈塗藥支架」訂上限有開會！心臟學會反擊

健保署說幫「冠狀動脈塗藥支架」訂上限有開會！心臟學會反擊

健保署幫8大類自費醫材訂差額收費上限，8月起高達89%的醫材都得調降，引發醫界強力抨擊。對此，健保署長李伯璋昨（12）日表示，「很可惜」，因為先前已與公學會開過多次會議，可能溝通上沒有到位。胸腔科醫師蘇一峰今日也在臉書PO出中華民國心臟學會行文健保署的內容，提及冠狀動脈藥物塗層支架健保自付差額上限「專科醫學會並未受邀參與討論。」

差額特材訂上限　醫師收入恐受影響

差額特材訂上限　醫師收入恐受影響

陳時中15時親上火線主持會議醫材爭議

陳時中15時親上火線主持會議醫材爭議

自付差額醫材設上限惹議　督保盟：是對的政策

自付差額醫材設上限惹議　督保盟：是對的政策

「幕後有黑手操弄！」陳時中開砲醫材爭議

「幕後有黑手操弄！」陳時中開砲醫材爭議

關鍵字：

自費醫材健保署醫改會自付差額醫材

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

更多

最夯影音

更多
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面