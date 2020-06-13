吉日開張！屠宰業、汙染業整治業　最重視開業看日子

▲受到文化影響，各行各業開業總要「看日子」選擇良辰吉時開業。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

文化傳承牽動著我們的生活，所以即使現代結婚、生子、買房、動工等也都要挑選「良辰吉時」，而哪些行業最重視「吉日」最愛「看日子」？財政部給答案！該部結合農民曆上的「開業吉日」以及營業人開業（設立）日統計、相對照，發現屠宰業、汙染整治業者，開業最愛「吉日」，將近三成的業者皆選擇吉日開張。

財政部近日發布一份統計報告表示，營業人開業日期不同時代各有不同，但是仍以「春天」、「夏天」為兩大宗，民國60年代到80年代的營業人，設立時間多集中在夏季（6月到8月），但是到了90年代之後，就大約都集中在春季（3月到5月）；設立時間也多集中在每個月的月首，約有10.1%的營業人喜歡在1日登記，不過，該現象已經隨著時間推移，逐漸減弱。

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受到季節變化，營業人行業不同，開業時間也會不同，例如火鍋店、薑母鴨店多集中在秋天設立，占比約三成，鮮少在春夏間設立；而飲料冰品店業者則會選擇春夏間設立，冬天設立不及兩成，由於餐飲業易受淡旺季影響，就會有明顯的季節偏好；反之像是便利商店就一年四季皆有開業，各季約占四分之一，沒有明顯的偏好。

▲餐飲業易受淡旺季影響，所以開業時間易受季節所牽動；便利商店則是一年到頭都有人開業。（圖／財政部提供）

排除法規、制度商業習性之外，民俗文化也牽動著各營業人的決定，根據財政部統計，近50年來農民曆每年開業吉日大約是73天到88天左右，大約占全年的22%，營業中的企業選擇在開業吉日設立占比約22.5%左右，存續愈久者重視開業吉日的程度就愈高，以民國60年代設立的營業人選擇吉日者就占經近三成，但爾後確實有逐年下降的情況。

縣市上也有差異，愈有「古早味」的縣市就愈重視設立、開業的時間，各縣市中基隆市占比最高，達到28.2%、財政部分析，基隆早期是商港，各店家、營業人都是早年逐「港」而居，所以設立年限相對較長，對吉日的重視程度就較高；依此，宜蘭縣的25.3%和花蓮縣的25%，都是各縣市中偏高者。

反而離島如金門縣、連江縣近年進駐不少新興行業，所以重視吉日的程度相對較低，大約占兩成左右，金門縣為20%、連江縣為18.1%，是各縣市中最低者，也遠低於各縣市的平均。

財政部分析，營業人重不重視「吉日」確實跟企業「年紀」有關，像基隆市的營業人平均設立年數達20年左右，「老商號」居多，所以這各縣市選擇吉日開業的店家、營業人也會居多。

▲基隆老商號多，也就愈重視開業日子，營業人在各縣市中吉日開張占比最多。（圖／記者彭懷玉攝）

在各行各業中，重視吉日開業或設立也呈現有趣的現象，像汙染整治業包含清淤、資源回收業者就很重視吉日，吉日開業占比27.4%，是所有行業最高；保全偵探業則有24.5%居次；相當重視「運氣」的博弈業包含彩券投注站等也有24%，顯然營業人的危險程度、運氣程度也會影響營業人是否重視吉日開業。

但是以細項來說，屠宰業選擇吉日開業者高達29.6%、蔬菜水果批發也有28.6%、被動電子元件也有26.7%。

反之像是水上與航空運輸業，吉日開業只有19.0%、18.5%偏低；郵政快遞業則因為2003年中華郵政民營化之後，分支機構開業集中在特定區間，所以吉日開業占比就會比較低。

▲基隆市是各縣市中最重視吉日的城市。（圖／財政部提供）

財政部分析，會重視吉日開業除了「年紀」、傳統的行業之外，規模愈大的企業則對吉日開業重視程度較低、反之中小型企業對於吉日開業的重視程度較高；財政部進一步解釋，大企業也可能重視吉日，但設立時間與開業日子有一點點落差也會影響占比數據。