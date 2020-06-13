就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

▲調查顯示畢業新鮮人6成月領不到30K。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

根據主計總處最新公布資料顯示，4月失業率4.03%，較上月上升0.31個百分點，創近7年同月新高；又觀察年齡層發現，15至19歲者失業率7.77%、20至24歲者11.6%，而25至29歲者失業率為6.68%。以至於今年畢業生面臨就業市場嚴峻的考驗。1111人力銀行表示，正在職場中拚博的八年級生，有將近六成月領不到3萬元，以致於工作滿意度低落。

1111人力銀行指出，淡江大學今年的畢業生代表是中文系黃靖騰，黃靖騰是視、聽障者，即使從外貌看不出他是位身障生，但他其實需要仰賴一位老師在他的背上筆畫注音符號，才能在合適的時間點完成上台、敬禮和致詞等動作。

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根據1111人力銀行轉述，黃靖騰在完成大學四年學業後，即將步入職場，他選擇在1111人力銀行的「2020全國知名大學聯合校徵」專區，搜尋著心目中理想的工作。

為縮短畢業生與企業間的距離，1111人力銀行自今年初起便架設公益性質的「2020全國知名大學聯合校徵」平台，為將近140所大學校院客製化各校線上校徵專頁，並廣邀知名企業共襄盛舉，提供超過數十萬的工作機會給畢業生。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，此舉不僅期盼線上聯合校徵取代實體活動，同時更透過各校客製化徵才頁，提供與學校科系最速配的職缺，讓畢業生能更輕易地找到適合自己的工作。

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