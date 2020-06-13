　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼面試。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲調查顯示畢業新鮮人6成月領不到30K。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

根據主計總處最新公布資料顯示，4月失業率4.03%，較上月上升0.31個百分點，創近7年同月新高；又觀察年齡層發現，15至19歲者失業率7.77%、20至24歲者11.6%，而25至29歲者失業率為6.68%。以至於今年畢業生面臨就業市場嚴峻的考驗。1111人力銀行表示，正在職場中拚博的八年級生，有將近六成月領不到3萬元，以致於工作滿意度低落。

1111人力銀行指出，淡江大學今年的畢業生代表是中文系黃靖騰，黃靖騰是視、聽障者，即使從外貌看不出他是位身障生，但他其實需要仰賴一位老師在他的背上筆畫注音符號，才能在合適的時間點完成上台、敬禮和致詞等動作。

請繼續往下閱讀...

根據1111人力銀行轉述，黃靖騰在完成大學四年學業後，即將步入職場，他選擇在1111人力銀行的「2020全國知名大學聯合校徵」專區，搜尋著心目中理想的工作。

為縮短畢業生與企業間的距離，1111人力銀行自今年初起便架設公益性質的「2020全國知名大學聯合校徵」平台，為將近140所大學校院客製化各校線上校徵專頁，並廣邀知名企業共襄盛舉，提供超過數十萬的工作機會給畢業生。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，此舉不僅期盼線上聯合校徵取代實體活動，同時更透過各校客製化徵才頁，提供與學校科系最速配的職缺，讓畢業生能更輕易地找到適合自己的工作。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
快訊／國道一號南下嚴重火燒車！大火吞噬小客車濃煙竄天際..路
直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消
快訊／國道3號清水段火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄
宜蘭男求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！4歲孩住兇宅..深夜冒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

退休族善用投資工具養大荷包　小心「存續期」風險

黃金1700美元陷盤整　專家：經濟再壞　有些央行可能拋售救市

聯電與3名員工遭重判　美光科技：感謝台灣司法機關「做出適切處置」

雞蛋不要放在同一籃！騰輝電子配發現金股利5元　搶5G+宅經濟商機

快訊／大樂透「端午百組百萬」出爐！9人獨拿百萬紅包

我出口東協國家成長不多　經濟部反擊：媒體無視疫情對全球影響

台新金經營彰銀績效好？　彰銀：多靠呆帳回收

振興三倍券加碼出爐　外商信用卡祭首刷回饋1000元吸睛

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

退休族善用投資工具養大荷包　小心「存續期」風險

黃金1700美元陷盤整　專家：經濟再壞　有些央行可能拋售救市

聯電與3名員工遭重判　美光科技：感謝台灣司法機關「做出適切處置」

雞蛋不要放在同一籃！騰輝電子配發現金股利5元　搶5G+宅經濟商機

快訊／大樂透「端午百組百萬」出爐！9人獨拿百萬紅包

我出口東協國家成長不多　經濟部反擊：媒體無視疫情對全球影響

台新金經營彰銀績效好？　彰銀：多靠呆帳回收

振興三倍券加碼出爐　外商信用卡祭首刷回饋1000元吸睛

嘉義男在咖啡店揮舞西瓜刀！隔桌男嚇傻　嫌到案稱：他唱歌太大聲

「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯

防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

拜登副手清單曝光！打破老白男形象…「非裔女性」占多數　強拉中間選票

《飢餓遊戲》藝人遭丟包南投深山　許孟哲帶傷走下山

梅雨、颱風接力不用怕！5款「防水機能外套」　連雨天時尚也包了

今晚不用睡！高雄浮誇巨無霸鮮蚵鍋　超長肉盤無限量吃到飽

陳時中塞車2.5小時出席清大畢典　「以己為例」勉勵：堅定意志一定到得了

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

老哥女友「卸妝棉丟牙刷架」浴室亂炸！他揭7罪狀：超無禮...直球對決被讚爆

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

財經熱門新聞

買合一股票連續跌停2天賠掉61萬！友人懊惱衝動　謝金河深有體會

美光科技：感謝台灣司法機關「做出適切處置」

快訊／大樂透「百組百萬」出爐！9人獨拿百萬紅包

中天、合一重大訊息待公布　下周一雙雙停牌交易

經濟再壞　有些央行可能轉拋售黃金救市

騰輝電子毛利創新高　配發現金股利5元

除權息旺季來襲　你能把握嗎？

加油要快！油價預估連七漲「九五汽油擬創三個月新高」

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

退休族善用「短高收」養大荷包

想換美元快注意！新台幣狂升換匯價創2年來新低　換5萬多賺1400

新台幣大洗三溫暖！兌美元早盤一度大升1.86角　收盤反貶1.7分

富邦金股東會通過　每股配發現金股利2元！

Tesla 將問鼎汽車業龍頭！　謝金河：馬斯克開啓「奧創紀元」

更多熱門

相關新聞

大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

畢業求職季到，對此yes123求職網也針對畢業新鮮人求職意願進行調查，根據調查發現對於第一份工作，新鮮人最想進入的行業前五名分別為，科技資訊業(30.2%)、餐飲住宿與休閒旅遊(29.1%)、金融保險與會計統計(28%)，以及批發零售與貿易(26.4%)、大眾傳播與公關廣告(21.2%)。

勞動部：應屆畢業生投入3K產業、補助10.8萬　即日起開始登記求職

勞動部：應屆畢業生投入3K產業、補助10.8萬　即日起開始登記求職

人力銀行：企業保守看Q3景氣　需靠政府振興點火加溫

人力銀行：企業保守看Q3景氣　需靠政府振興點火加溫

全球人壽：社會新鮮人先掌握4大投保重點

全球人壽：社會新鮮人先掌握4大投保重點

九成二新鮮人患畢業恐慌症　預估投240封履歷才能錄取一份工作

九成二新鮮人患畢業恐慌症　預估投240封履歷才能錄取一份工作

關鍵字：

就業新鮮人調查求職

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面