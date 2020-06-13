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北韓威脅「未來變更恐怖」...怒批南韓不夠格討論去核：收回你的鬼話

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▲▼南韓外交部欲重啟朝美對話，遭北韓當局怒斥。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外交部欲重啟朝美對話，遭北韓當局怒斥。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

川金首會步入2週年，然而北韓（朝鮮）仍採取強硬的態度。北韓外務省美國事務局長權正根（권정근，音譯）13日發表談話，表示南韓無權插手北韓核武問題，「最好收回你的鬼話！」

北韓金與正針對脫北者施放傳單等問題，切斷所有與南韓間的聯繫頻道，甚至連日來在話語上針鋒相對，讓美國對此大表失望，外務相李善權（리선권）也重申培養軍事力量、甚至繼續發展核武以對抗華府軍事威脅；南韓外交部12日對此緩頰表示，「為重啟美國與北韓當局對話、以及維持南北關係發展，政府將持續努力，使韓半島（朝鮮半島）達成無核化、構築永久性的和平體制。」

權正根對南韓外交部發表的聲明十分不滿，在談話中譴責道，「朝美兩國間的問題，特別是核武議題，南朝鮮根本無任何餘地介入、也不夠格討論，事到如今還想插手干預，甚至鬼話連篇，對此我國只感到非常無言。」

權正根最後透過官媒《朝中社》威脅道，「我們兩年來已經變得很多了，相信未來還會變得更可怕！」

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