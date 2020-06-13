美患者住院62天「收到181頁天價帳單」　他差點噴光110萬美元

▲新冠肺炎疫情再度突顯出美國醫療的困境。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山12日專電

西雅圖一名70歲男子住院62天後戰勝新冠肺炎返家。近日他收到長達181頁的醫療帳單，金額超過110萬美元。因美國政府提供長者「聯邦醫療保險」，他可能一毛錢都不用付。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，7旬的佛洛（Michael Flor）曾因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），與死神擦身而過，住院期間他一度被判定「時候到了」，而由夜班護士拿著手機貼在他耳邊，讓他的妻子與子女對他告別。

佛洛於3月4日入院，5月5日康復出院，如今他在西西雅圖（West Seattle）的家中休養，收到醫院寄來的帳單時，他形容當下的感受是「心臟有如二度衰竭」，因為帳單費用超過110萬美元，更精確的數字是美金112萬2501元4美分。

因為染疫，佛洛在西雅圖瑞典醫療中心（Swedish Medical Center）住了62天，他原本就預期這筆醫療費用會相當可觀。住院期間他多半昏迷不醒，當他逐漸恢復意識時記得太太曾說，「你得趕快離開這裡，我們負擔不起」。

這本長達181頁的帳單對所有的費用做了解釋，加護病房每天的收費是9736美元（約新台幣29萬元），而他染疫住在負壓隔離病房42天，相關費用合計40萬8912美元（約新台幣1212萬元）。

呼吸器的費用每天2835美元（約新台幣8.4萬元），他使用29天的花費是8萬2215美元（約新台幣243萬元）。另外，藥品費占了1/4的帳單總額。

在長長的帳單中，特別之處是有20頁在說明一筆10萬美元的費用，住院期間有兩天的時間，佛洛的心臟、腎臟和肺部都衰竭，在瀕臨死亡之際，醫生對他做了所有他們可以想到的事情。

報導指出，由於佛洛使用美國政府提供給65歲以上長者的聯邦醫療保險（Medicare），他將不用付絕大部分醫療費用，而因為他是新冠肺炎的患者，他可能無需付出任何一毛錢。

▲醫護人員進行檢測。（圖／路透）

美國的醫療保險分為政府公辦和私人健康保險兩大類，其中「聯邦醫療保險」（Medicare）和「醫療補助」（Medicaid）屬於公營健保。「聯邦醫療保險」在美國又俗稱紅藍卡，是美國政府為65歲以上民眾所提供的公營健保計劃，部分65歲以下殘障者、永久性腎衰竭等患者也適用。

針對新冠肺炎，美國國會提撥超過1000億美元的資金幫助醫院和保險公司支付相關醫療費，部分目的是鼓勵美國人接受檢測和治療（包括沒有健康保險的人）。

目前，這本帳單足以讓他和他的家人驚嘆於美國醫療保險系統的鉅額費用與怪異經濟學。佛洛說，他有倖存者的「罪惡感」，他非常理解是其他人幫他分擔了百萬醫療帳單，包括納稅人和其他的保險客戶等。

他說：「為什麼是我？為什麼我值得這些？看著這些難以置信的醫療花費，肯定增加了倖存者的罪惡感」。