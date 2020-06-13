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下個梅克爾？傳幕僚頻勸川普「裁減駐韓美軍」...韓國防部：尚未證實

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▲▼外傳繼德國之後，川普有意裁減駐韓美軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳繼德國之後，川普有意裁減駐韓美軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普疑因不滿德國軍費支出過低、加上在G7峰會召開時間和總理梅克爾產生歧見，竟暗自令五角大廈將駐德美軍縮減9500人，引發德國與北約抗議；而同時在軍費分擔上長期與美國橋不攏的南韓，日前也傳出川普幕僚有意裁撤駐韓美軍，對此南韓國防部表示，「目前尚未和美國政府討論到裁撤駐韓美軍之議題。」

根據《韓聯社》報導，川普曾提及有意裁減駐敘利亞、阿富汗、伊拉克、南韓、日本、德國等駐地的美軍，而欲輔佐川普參選的前美國駐德大使格瑞奈爾（Richard Grenell）曾表示，「美國已向歐洲、北約等同盟國要求提高費用、分擔軍費，且美國人不想在防禦他國上花太多錢。」

根據統計，目前駐韓美軍約維持2萬8千5百人，雖美國政府曾公開表示並未討論過縮減駐韓美軍，但自川普執政後，南韓政壇內外就不斷傳出可能裁撤駐韓美軍的擔憂；特別是美國與南韓仍在進行第11次《防衛費分擔特別協定》（SMA）談判，外界擔心南韓很可能成為繼德國後，川普下一個開刀的對象。

對此，南韓國防部出面闢謠，「目前韓美兩國尚未討論到裁減駐韓美軍等議題，雙方已在每年召開的安保協議會（SCM）上立約確認，會繼續維持駐韓美軍，以利防禦韓半島（朝鮮半島）。」

►川普擬裁減駐德美軍　德國防部長：尚未收到華府證實

►美軍在南韓設4座一級生化武器實驗室！攜入危險活性樣本　6年實驗16次

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