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33歲歌王疑染疫咳血亡！數百歌迷「到墓園搶屍」想見最後一面：政府不人道

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▲▼肯亞歌手歐波紐疑死於新冠肺炎，粉絲欲從公墓搶奪遺體。（圖／路透社）

▲肯亞歌手歐波紐疑死於新冠肺炎，粉絲欲從公墓搶奪遺體。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

東非肯亞一名33歲的流行歌手歐波紐（Bernard Obonyo）11日疑似因罹患新冠肺炎（COVID-19）而不幸吐血身亡，遺體被衛生當局以防止病毒擴散為由，在24小時內草草下葬，且規定只能由5名家屬陪同。消息一出，認為有違傳統的數百名粉絲氣憤地火速趕往墓園，聲稱要奪回偶像的遺體，甚至不惜與警方對抗，被警方噴灑催淚瓦斯驅離，最後遺體被移往太平間。

家屬向《路透社》透露，歐波紐生前便因嚴重的胸痛、腹痛所苦，還一度出現呼吸困難、甚至咳出鮮血，11日身亡後，因遲遲未接受篩檢，在無法確認是否罹患新冠肺炎下，依照衛生當局規定，入葬肯亞第三大城基蘇木（Kisumu）墓園。

歐波紐的姐夫表示，希望衛生當局能給遺屬、音樂公司、粉絲一個禮拜的時間，來為歐波紐舉辦一場盛大的葬禮，好好向歐波紐道別。

▲▼肯亞歌手歐波紐疑死於新冠肺炎，粉絲欲從公墓搶奪遺體。（圖／路透社）

▲遺屬希望政府能給一個禮拜時間來舉辦喪禮，好好向歐波紐道別。（圖／路透社）

據悉，肯亞當地居民非常尊重傳統，即便是基督徒或穆斯林，都難以接受火葬觀念，認為死者來世還需要這副身體，因此除必須採用土葬保留遺體完整，還須舉辦為期數日的傳統喪禮，準備豐盛大餐、美酒來宴請賓客狂歡，強調死者並未真正死亡，直到最後一天才下葬。

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