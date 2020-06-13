台灣防疫超前部署！　專家《時代雜誌》撰文狂讚：排名全球前段班

▲美國專家稱讚台灣防疫超前部屬，表現在全球前段班。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

台灣防疫成果再獲國際肯定。美國政治學家布瑞莫在時代雜誌撰文，稱讚台灣超前部署，並以手機定位落實居家隔離與檢疫，防疫作為令人欽佩，表現在全球排在前段班。

布瑞莫（Ian Bremmer）為政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁，也是時代雜誌（TIME）外交事務專欄作家。文章列舉多個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情因應表現傑出的國家，開頭就提到台灣。

布瑞莫寫道，台灣鄰近疫情發源地，及早加強邊境管制、禁止醫用口罩出口，並運用接觸者追蹤與手機定位找出患者、確保居家隔離與檢疫者遵守防疫規定，有效防堵疫情，不像部分國家為控制疫情而讓經濟大規模停擺數週。

他提到，台灣實行全民健康保險，公共衛生官員每天疫情簡報，商家為持續營業而積極防疫，包括提供乾洗手液、顧客入店前量體溫。外界普遍認為，台灣政府集中化疫情因應措施令人信服。

布瑞莫表示，台灣防疫有成源於了解中國，並吸取2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗。台灣有效防堵疫情之餘積極援外，向疫情嚴重國家提供口罩等醫療物資。

文章寫道，台灣防疫表現令人欽佩，中國卻質疑台灣援外是爭取盟友支持台獨而大表不滿，台灣使用手機定位追蹤居家隔離與檢疫者也引發隱私疑慮。但到目前為止，台灣疫情因應表現仍在全球排在前段班。

"As the world transitions into the next stage of the global pandemic, now is the time to reflect on which countries handled the initial outbreak response better than others," writes @ianbremmer https://t.co/FKl9r08BWa — TIME (@TIME) June 12, 2020

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球2019冠狀病毒疾病確診病例超過757萬例，42.3萬人染疫身亡。台灣確診病例僅443例，7人死亡。

6月以來，拉丁美洲淪為全球疫情重災區。布瑞莫表示，疫情正邁入新階段，回顧疫情初期因應表現優秀的國家，可作為其他國家遵循的範例，也能評估哪些國家已為疫情新階段做好準備。

歐亞集團團隊以3大面向評估各國疫情因應表現，包括醫療管理、政治因應、財政政策因應。

台灣在文章中被歸類為鄰近與前線國家，排在新加坡與韓國前面。紐西蘭與澳洲在大洋洲疫情因應表現傑出，加拿大在七大工業國集團（G7）中表現最棒，德國得到「榮譽獎」，冰島與阿拉伯聯合大公國為「小而美」典範，希臘與阿根廷防疫表現優於預期。

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