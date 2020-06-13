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女兒哀求讓男友作客　飢渴母「勾引水槽激戰」才說裝沒事…月經竟沒來糗大！

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▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友坦言跟女兒男友發生關係 。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

一名女網友日前投稿到《太陽報》專欄，分享自己在隔離期間，因為受不了女兒太想念男友，要求讓男友家中作客，沒想到就在女兒先上床休息之後，女網友因為與伴侶分手，加上生活壓力過大，和女兒男友傾訴、演變成水槽激戰，如今面對自己月經遲遲沒有報到，感到相當緊張。

根據《太陽報》報導，該名女網友今年39歲，在貼文中提到，因為自己的伴侶2年前分手，生活狀況不佳，雖兩人有小孩，但是也都不聞不問，最近更傳出之前的伴侶結交了新歡相當幸福，因此心力交瘁、又感到相當沮喪。

女網友表示，「3個禮拜前，我17歲的女兒說要找男友到家裡，知道他們很想念對方，所以就通融一次」。女兒男友到家中作客一段時間後，女兒表示有些身體不適，所以先回房間休息，留下女網友跟男友聊天。「當時我做了三明治、咖啡給他，我們就開始聊天，大概過了一小時，我突然感覺他真的懂我、是一個很好的朋友」，因太久沒有人走入內心，女網友也不自禁哭了起來。

女兒男友雖只有20歲，但相當成熟，見到女網友大哭，給了她一個擁抱，沒想到因此打開了乾柴遇到烈火的過程。兩人靠在水槽旁邊發生了關係，女網友回憶起「很久沒有這樣的感覺了，感覺很棒」，然而就在完事之後，兩人驚覺這樣非常不妥，於是說好不要讓女兒知道。

但女網友卻發現，自己這個月的生理期都沒有報到，相當擔心自己可能懷孕，也害怕最後必須對女兒說出實情，現階段只能先隱瞞，希望鄉民可以幫忙。不少人看到該篇貼文直呼，「怎麼會有這種媽媽？」、「建議你就不要說了，不然家庭就破裂」、「自己做到要承擔」、「女兒好可憐」。

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