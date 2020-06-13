白人警若定罪「照樣爽拿3000萬退休金」　30年不用煩惱生計

▲明尼亞波里斯前員警蕭文用膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美媒報導，明尼亞波里斯（Minneapolis）前白人警察蕭文（Derek Chauvin）即使罪名成立，他在退休期間也能領取100萬美元（約新台幣3000萬）以上的「養老金」。當地退休協會證實，44歲的蕭文仍有資格在50歲時申請退休金。

根據CNN，蕭文從5月開始成為全美民眾感到憤怒的對象，他以膝蓋壓在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部9分鐘，對方苦苦哀求，最後不幸死亡。事件引發輿論後，他很快就被從2001年開始任職的警察部門開除，他也被指控二級謀殺罪。另外，涉事3名員警也丟了飯碗，面臨重罪指控。

然而，即使蕭文的罪名成立，他還是有資格領取100多萬美元退休金；這些金額多由納稅人所支付。雖然部分州的法律允許，可以沒收被定下重罪職員的退休金，但明尼蘇達州（Minnesota）沒有這樣的案例。

▲佛洛伊德之死掀起全美示威。（圖／路透）

明尼蘇達州公職退休協會向CNN證實，蕭文到了50歲時仍有資格申請退休金；不過協會沒有提供具體金額。對此，蕭文的律師則拒絕回應。

執行退休相關項目的官員表示，不管是何種原因被解僱的職員，仍有資格領取福利金，除非他們選擇放棄這些費用，並獲得在職期間所有捐款的退款。協會發言人說明，董事會與成員都無權增加、減少、撤回職員們的福利金，若要改變現階段的法律，便要經過立法程序來制定。

CNN以各種數據與文件進行分析後，蕭文若選擇在55歲開始領取福利金，每年或許可以拿到5萬美元或更多，等同在接下來30年時光中，金額總共可能達到150萬美元或再更多。

另外3名涉事員警中，其中兩名為新上任的警察，但第三名員警似乎也有資格領取退休金。明尼亞波里斯市長辦公室、警局與當地警察工會則拒絕回應CNN提問。

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