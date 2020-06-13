拜登副手清單曝光！打破老白男形象…「非裔女性」占多數　強拉中間選票

▲拜登副手名單曝光，由左至右為賀錦麗、戴敏斯、萊斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前副總統拜登（Joe Biden）確定代表民主黨參加2020總統大選，而他的副手會是誰也備受外界矚目。消息人士指出，目前副手名單已經縮減至6人，其中除了麻州參議員華倫以外，大部分的人選都是以非裔女性為主。

根據《美聯社》報導，拜登的副手人選已經進入第二輪審查，他的競選團隊從今年初開始就進行篩選，而拜登本人也親自表示，他會選擇一名女性做為副總統人選。消息人士透露，現階段副手名單已經縮減至6人，除了華倫（Elizabeth Warren）是白人之外，其餘的人選都是以非裔為主，如參議員賀錦麗（Kamala Harris）、國家安全顧問萊斯（Susan Rice）。

▲民主黨2020總統大選參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）



初選時外界對於民主黨候選人清一色都是白人男性多有批評，加上近來種族議題在美國社會佔有相當重的分量，因此前民主黨全國委員會主席麥考利夫（Terry McAuliffe）就表示，這次可能會基於「個人魅力」選擇一位非裔女性做為副手。除了賀錦麗與萊斯外，還有佛州眾議員戴敏斯（Val Demings）、亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）也都在考慮名單之中。

拜登在民主黨初選辯論時給出承諾，「如果我當選總統，我的內閣、我的政府，看起來將會像這個國家。我承諾，我將挑選女性擔任副總統。」加上為了鞏固中間派選票，才會選擇非裔女性作為搭檔。

不過拜登也曾因種族議題失言，他5月在節目中說，「若非裔美國人無法選擇要支持我或川普，那麼不能算是黑人。」當時引發非裔社群抗議，他也立刻致歉表示，他不應該將非裔族群的支持視為理所當然，「我不該如此自作聰明，也不該如此傲慢，沒人應該要基於種族、宗教或背景投給任何一方。」

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