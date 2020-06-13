她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜…貼今昔對比照前夫崩潰！

▲巴瑪雪娃愛上繼子，更懷孕準備共組家庭。（圖／翻攝自IG@marina_balmasheva）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯斯拉維揚斯克（Slavyansk-on-Kuban）日前發生一起震驚社會的「家庭案件」。一名當時22歲的女子嫁給育有7歲兒子的男子，到繼子19歲時，母子倆卻出現了禁忌之戀，背著丈夫有一腿。丈夫發現之後要求離婚，沒想到近日卻傳出，如今已經35歲的女子已經懷上繼子的小孩，兩人相當開心準備為人父母。

根據英國《鏡報》報導，目前已經35歲的巴瑪雪娃（Marina Balmasheva）在當年22歲時，嫁給當時育有7歲兒子的沙維林（Alexey Shavyrin）。沒想到在繼子沃瓦（Vova）19歲那年回到家中幫忙，竟跟巴瑪雪娃相戀，兩人就這樣發展一段不倫感情。直到沙維林發現時，立刻要求離婚，甚至認為巴瑪雪娃迷惑兒子。

雖然遭到反對，但仍為阻斷巴瑪雪娃與沃瓦的感情，如今成為IG網紅的巴瑪雪娃近日公布自己已經懷上沃瓦的小孩，兩人喜極而泣。巴瑪雪娃更大開玩笑的表示，「他知道的時候根本沒想到是驗孕棒，看起來就像是個小傻瓜」。

▲兩人故事引起網友熱烈討論。

巴瑪雪娃表示，發現自己月經週期不順時，根本沒想到是懷孕，一切都太驚喜，「但這也是我們決定要結婚的原因」。此話一出讓不少網友反應兩極，「真心祝福」、「好好照顧這個小生命」、「要幸福下去」；但也有人認為「這真的太噁心！」、「自己的繼子怎麼吃得下去？」

巴瑪雪娃對於這些輿論也不擔心，甚至開心表示自己從小看沃瓦長大，非常了解他，而原本與沙維林還有領養5個孩子，如今也都交由父親去撫養，巴瑪雪娃坦言「已經做好進入一個新家庭的準備」，更公開自己22歲與沃瓦7歲的照片，特別標註「我們就是情侶、愛人」。

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