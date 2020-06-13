　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

藝術妹遭哥虐殺「變半腐屍倒臥」　血水染色整張沙發…遺體破碎無法辨死因！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方發現女子陳屍在沙發上多日。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名女子日前離奇死在自己家中，附近鄰居因為多日未見到她，感到相當可疑於是報警，恰巧遇到女子的父母也因為找不到女兒、兒子，請當地警方幫忙。警方前往現場時，未有人應答只好破門，未料一開門卻見到已經半腐爛的女屍倒臥在沙發上。

根據英國《太陽報》報導，20歲的蓋比（Gabby Delaney）最後被人看到是在3日，之後多日鄰居察覺到蓋比「足不出戶」，於是私下報警請警方關注。據悉蓋比與30歲的哥哥盧卡斯（Lucas Delaney）同住，但蓋比與盧卡斯的父母都找不到孩子，也在同時希望當地警方可以協助。

警方抵達兄妹倆的住處時，卻無人回應，最終只能破門進入。在一進門之後，卻驚見蓋比的屍體就倒臥在沙發上，上面更是血跡斑斑，屍體呈現半腐爛的現象，而盧卡斯則是在殺害妹妹之後因病住院，警方也前往醫院將他逮捕。

警方表示，目前推測蓋比的遺體至少已經被丟在沙發上一星期，屍體出現腐爛現象幾乎難以判斷死因，因此還要交由鑑定小組處理。蓋比為一名優秀的設計系學生、藝術家，更常在Youtube上記錄自己的創作。該地區鄰居得知消息之後震驚不已，難過表示，蓋比是一個可愛的女孩，生命就這樣逝去感到相當遺憾。也有人發現，過去週末都會有朋友前往蓋比家聚會，但前一周已經沒有人出現。 

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
「499枚1元讓你數」連遇3次氣炸　外送哥1招報復萬人狂嗨
快訊／國道一號南下嚴重火燒車！大火吞噬小客車濃煙竄天際..路
直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消
快訊／國道3號清水段火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傻女網交「淚訴有婦科病」　遭假醫「一桿進洞推藥治療」激戰2次…驚覺完蛋！

繳13萬成為「被挑選男人」！100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」　小處男回味激動落淚

婆媳不合…6歲兒吵回奶奶家　醋母「拿刀捅爆小身軀」血腥畫面震撼整家人！

新冠病毒二次爆發「幾乎一點就燃」　專家憂：歐美根本撐不住的毀滅打擊！

大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」…賓客被臭到閃退回家！

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉…上周還在討論伊波拉疫情！

北韓威脅「未來變更恐怖」...怒批南韓不夠格討論去核：收回你的鬼話

拜登副手清單曝光！打破老白男形象…「非裔女性」占多數　強拉中間選票

力挺「打掉警局」！美明市議會一致通過決議　改由社區成員治理

藝術妹遭哥虐殺「變半腐屍倒臥」　血水染色整張沙發…遺體破碎無法辨死因！

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

北韓威脅「未來變更恐怖」...怒批南韓不夠格討論去核：收回你的鬼話

拜登副手清單曝光！打破老白男形象…「非裔女性」占多數　強拉中間選票

力挺「打掉警局」！美明市議會一致通過決議　改由社區成員治理

藝術妹遭哥虐殺「變半腐屍倒臥」　血水染色整張沙發…遺體破碎無法辨死因！

疫情間暫停驗票！60歲翁猝死5小時「沒人發現」　清潔工見屍體嚇傻

快訊／南韓鋼鐵大廠「POSCO」起火！現場出動20多輛消防車

33歲歌王疑染疫咳血亡！數百歌迷「到墓園搶屍」想見最後一面：政府不人道

美患者住院62天「收到181頁天價帳單」　他差點噴光110萬美元

人妻醉心與寺廟住持激情「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

美中最冰點　美媒揭：蓬佩奧悄悄計畫前往夏威夷　會晤中國官員

讀台大「穿拖鞋短褲上課」PTT揭黑歷史！　韋禮安笑認：就是宅宅樣

北韓威脅「未來變更恐怖」...怒批南韓不夠格討論去核：收回你的鬼話

浪漫香草花原！花蓮絕美渡假酒店　還有超chill有機香草蒸氣浴

BLACKPINK無預警釋出14m影片！Rosé預告換金髮...Jisoo洩漏新歌被制止

北京、武漢疫情爆發地「都是海鮮市場」　感染科醫師點關鍵：病毒愛低溫

划進翡翠湖仙境！烏來森林秘境一日遊　玻璃彩繪纜車＋賞瀑布超忘憂

兒子IG留言都很色情…媽急LINE「別上當」！　林進神回3句話被已讀了

嘉義男在咖啡店揮舞西瓜刀！隔桌男嚇傻　嫌到案稱：他唱歌太大聲

「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯

防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

不是冷氣　中、美專家揭：第1耗電是「它」

「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　

網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉

性教育影片　AV男女優親自上門教

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」小處男回味爽到淚崩

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

比特犬咬死主人　居民籲立法禁養

人妻與住持「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

新冠759萬確診　巴西疫情成全球次高國家

JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

義大利50多起新冠訴訟案　總理遭檢察官調查

更多熱門

相關新聞

解封後出門吃早餐　新沙發「慘遭愛狗分屍」

解封後出門吃早餐　新沙發「慘遭愛狗分屍」

澳洲26歲的男子雅各布·麥凱（Jaccob Mckay）受到疫情影響待在家中隔離，2日終於可以首度出門享受早餐，於是把10個月大的德國牧羊犬賽普拉斯（Cypress）留在家裡，回家後發現價值2800英鎊（約新台幣10萬元）的新沙發竟被賽普拉斯咬壞，畫面慘不忍睹。

迪士尼折疊椅設計實用！

迪士尼折疊椅設計實用！

板橋工地「驚見腐屍」　清潔工死亡3天無人知

板橋工地「驚見腐屍」　清潔工死亡3天無人知

沙發馬鈴薯難呼吸！他慣性能躺就不坐…硬是壓成「Ｃ字型」

沙發馬鈴薯難呼吸！他慣性能躺就不坐…硬是壓成「Ｃ字型」

超巨大Ryan軟綿綿懶骨頭沙發

超巨大Ryan軟綿綿懶骨頭沙發

關鍵字：

兄妹殺害腐屍沙發

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面