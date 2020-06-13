警方鎖喉壓制嫌犯「無害且完美」　川普：但結束它是好事

▲美國總統川普面臨警界改革的聲浪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普在12日播出的採訪中表示，警察執行鎖喉的概念聽來「非常無害」，但他認同，在多數情況下必須結束此種作法。目前，川普尚未承諾實踐重大的警察改革，他11日提到，政府正制定一項行政命令，旨在鼓勵警方採取最新的武力標準。

《國會山報》（The Hill）報導，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威，外界關注川普是否會讓警界大改革。《福斯新聞》主播福克納（Harris Faulkner）當時詢問總統，他到底會採取哪些方法。

川普回答，他希望看見強大但有同情心的警察繼續往前邁進，至於以鎖喉壓制嫌犯的方式，他認為這個概念聽來無害且完美，但警方必須小心執行。他認為，當警察遇上特殊情況，像是「一對一」與嫌犯相處且對方是「壞人」時，鎖喉是一種手段；不過他也表示，總體來說，結束鎖喉行為仍是好事。

佛洛伊德生前遭白人警察以膝蓋壓在頸部長達9分鐘，他一度呼救「我不能呼吸」，送醫後死亡。美國議員如今面臨要求改革的聲浪，禁止警方鎖喉成為關鍵問題。川普11日則表示，白宮正確定一項行政命令，鼓勵全國的警察部門達到現階段用武的專業標準。

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