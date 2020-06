深海怪物出沒！「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　專家驚呼：身體超完整

▲南非海灘驚見4m大王烏賊。(圖/翻攝自推特/@Dr_Flo_MB)



記者張方瑀/編譯

南非海岸邊日前出現一隻身長約4公尺的「大王烏賊」屍體,由於大王烏賊本身就很罕見,加上被沖上岸的屍體非常完整,讓目擊的民眾與科學家都非常興奮。目前烏賊的屍體已經交由當地冰凍保存,等待新冠肺炎疫情解封之後,由各領域專家進行解剖分析。

這隻身長14英尺(約4.2公尺)、重約440磅(約200公斤)的大王烏賊(Giant Squid)是在南非大不列顛灣(Britannia Bay)的沙灘上被發現。目擊者格羅斯(Adéle Grosse)表示,他當天只是跟朋友一起在海邊散步,沒想到能如此幸運地看見這隻「深海怪物」,並清楚拍下了這隻烏賊的樣子。

With the recent stranding of a #giantsquid on South Africa's West Coast, and is subsequent preservation at @Iziko_Museums , you may be wondering where these animals come from. https://t.co/rPRQ36blYu #ocean pic.twitter.com/tkGyO4E1Hv

大王烏賊通常棲息在900公尺以下的深海地區,人們在2006年才第一次在海中拍到牠的身影,主要產於北大西洋和北太平洋,目前發現最大的大王烏賊身長達43英尺(約12.9公尺)。

The latest acquisition of @Iziko_Museums is this Giant Squid (Architeuthis) specimen that washed up in Brittania Bay along the South African West Coast. Thanks to the swift action of the public, @environmentza and the South African National Stranding Network. #GiantSquid pic.twitter.com/RzU0aFgPOL