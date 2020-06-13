深海怪物出沒！「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　專家驚呼：身體超完整

▲南非海灘驚見4m大王烏賊。（圖／翻攝自推特／@Dr_Flo_MB）



記者張方瑀／編譯

南非海岸邊日前出現一隻身長約4公尺的「大王烏賊」屍體，由於大王烏賊本身就很罕見，加上被沖上岸的屍體非常完整，讓目擊的民眾與科學家都非常興奮。目前烏賊的屍體已經交由當地冰凍保存，等待新冠肺炎疫情解封之後，由各領域專家進行解剖分析。

這隻身長14英尺（約4.2公尺）、重約440磅（約200公斤）的大王烏賊（Giant Squid）是在南非大不列顛灣（Britannia Bay）的沙灘上被發現。目擊者格羅斯（Adéle Grosse）表示，他當天只是跟朋友一起在海邊散步，沒想到能如此幸運地看見這隻「深海怪物」，並清楚拍下了這隻烏賊的樣子。

With the recent stranding of a #giantsquid on South Africa's West Coast, and is subsequent preservation at @Iziko_Museums, you may be wondering where these animals come from. https://t.co/rPRQ36blYu #ocean pic.twitter.com/tkGyO4E1Hv — Two Oceans Aquarium (@2OceansAquarium) June 12, 2020

大王烏賊通常棲息在900公尺以下的深海地區，人們在2006年才第一次在海中拍到牠的身影，主要產於北大西洋和北太平洋，目前發現最大的大王烏賊身長達43英尺（約12.9公尺）。

The latest acquisition of @Iziko_Museums is this Giant Squid (Architeuthis) specimen that washed up in Brittania Bay along the South African West Coast. Thanks to the swift action of the public, @environmentza and the South African National Stranding Network. #GiantSquid pic.twitter.com/RzU0aFgPOL — Wayne Florence (@Dr_Flo_MB) June 9, 2020

南非自然歷史博物館（The Iziko South African Museum）的海洋無脊椎動物專家佛羅倫斯（Wayne Florence）也對於能親眼見到大王烏賊感到非常振奮，而目前還不清楚烏賊的死亡原因，但意外的是牠的屍體非常完整，所以能夠排除被捕漁網破壞的可能性，相對地也能進行更完整的研究。

佛羅倫斯說，目前烏賊的屍體已經冰凍在博物館中，必須等到新冠肺炎疫情趨緩、各地解封之後，才能由各領域的專家進行解剖調查，後續也準備將這隻烏賊做成標本，放在博物館中讓民眾觀看。

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