日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京13日專電

日本執政黨自民黨外交部會等12日決定，將要求安倍政府將防疫有成的台灣納入首波鬆綁外國人入境的名單。會上有人表示，面對中國的「一中原則」，日本應思考要採何種立場。

為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本政府從2月以來陸續實施邊境管制，目前針對台灣、中國、韓國、美國、澳洲、越南等111國實施入境管制，正研議今年夏天要實施的首波鬆綁入境管制名單有4國，包括澳洲、紐西蘭、泰國、越南。

日本每日新聞報導，自民黨外交部會暨外交調查會12日召開會議討論此事，會中決定建議安倍政府要將防疫有成，確診病例以及死亡人數少的台灣加入首波鬆綁入境名單。

報導說，原本安倍政府是考慮將台灣、中國、韓國等列為第2波鬆綁入境管制的名單。

此外，自民黨外交部會暨外交調查會的這項會議上有人指出，針對中國所主張「台灣是中國不可分的一部份」的一個中國原則，日本應該順應時代，討論日本應採取何種立場。

5月底中國強推「港版國安法」的決議後，自民黨外交部會暨外交調查會等召開聯合會做出譴責中國的決議文，5月29日、6月4日向安倍政府提出譴責中國的決議文。自民黨外交部會會長中山泰秀對菅義偉表示，希望政府重新審視要邀中國國家主席習近平到日本進行國是訪問一事。