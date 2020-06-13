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不是冷氣待機最耗電！　中、美專家揭：第1耗電是「它」

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圖為小米盒子。（示意圖／取自小米官網）

▲圖為小米盒子。（示意圖／取自小米官網）

圖文／CTWANT

炎熱的夏天來臨，家家戶戶都會開著冷氣吹上很長的時間，但也因此可能要繳付昂貴的電費。近日有中國和美國專家指出，人們日常使用的許多電器中，真正偷電很多的居然不是冷氣，而是「機上盒」，令許多人覺得驚奇。

根據美國科技新聞網站《PCMAG》報導，美國國家資源防護委員會（ National Resources Defense Council，NRDC ）研究發現，全美目前有在使用中的機上盒多達1.6億個，這些機上盒大約需要消耗 270億瓦的電力，意即每部機上盒每小時耗用168度的電，導致使用機上盒的消費者，每年要支付超過30億美元的電費。且就算未使用，機上盒也會全功率運轉，等於每年至少有20億美元的電費浪費在「待機狀態」。

另外，大陸央視記者也做了一個隨機調查，大家都認為空調、微波爐、電視、電磁爐等，才是待機最耗電的電器。但央視記者調查其傳言，再聯繫中國國家電網國網計量中心的專業人士前來協助，中國國家電網國網計量中心高級工程師於海波說「我們使用一台0.02級的標準功率表，將我們的標準表接入到我們被測電器的工作電源迴路中，以測出我們被測電器的待機功率和它的運行功率。」

測量後，工程師於海波表示「這台空調在待機下耗電的功率是1.1瓦左右，製冷時額定為功率2600瓦。另一個大家認為耗電較多的微波爐，在待機下的功率為0.32瓦，工作時為1400瓦。與空調相比，它的待機耗電算低。那麼同樣被列為懷疑對象的電視機，在待機下的功率只有在0.2瓦左右。」

而機上盒在正常工作下的功率在15.4瓦左右，15.4瓦與前面幾個電器相比，算是一個很小功率的電器。但經過檢測，機上盒在待機時的功率在15.2瓦左右，與工作時的用電情況幾乎一樣，並且遠遠高於前幾種電器的待機耗電量。

計量中心計量研究所副所長楊湘江表示「電器雖然你看著是關掉了，螢幕也不顯示了，但是它還有一些功能是要保持的，像是一些遙控器喚醒它的功能，那麼它就需要這時候耗電。還有這個電器它有一些顯示指示燈的顯示，它也要耗電。如果這個電器設計的時候沒有考慮待機的功耗，那麼它在使用的時候待機功耗就會偏大一些，這跟電器的設計理念是相關的。」

因此楊湘江建議，如果真的想節約用電，只須在不使用電器時將插座開關徹底關閉，電器就不會有「待機耗電」的情況了，如此一來，才能真正達到省電的效果。

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