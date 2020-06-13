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黃金1700美元陷盤整　專家：經濟再壞　有些央行可能拋售救市

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▲▼黃金。（圖／記者吳靜君攝）

▲黃金每盎司在1600多美元到1700多美元盤整。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金價在每盎司1700美元進行盤整許久，黃金王子、台銀貴金屬部副理楊天立表示，主要是市場都知道金融市場的風險仍然存在，只要金價下跌5%，就有避險的資金進場；但同時部分資金也有各國政府救市預期心理，黃金價格上攻有壓，導致黃金目前價格「不上不下」。

楊天立表示，近期黃金價格也就呈現盤整格局，如果黃金漲到1700美元以上，買盤就無力追高；但是一旦下跌到1670、1680美元，避險資金就會進場，撐住黃金的價格，所以近期我們就會看到黃金價格擺盪在1600美元到1700美元之間。

請繼續往下閱讀...

但是，是否今年多頭格局就遭破壞？楊天立表示，在新冠肺炎之前（COVID-19）發生之前，市場預期黃金價格兩大高點，第一區間在1600美元到1635美元之間；第二區間則是現在的價格1700美元。不過因為投資市場四大風險因素仍然存在，所以市場仍然預期今年金價有機會突破1800美元。

四大風險避險氣氛濃厚　黃金仍多頭　今年有機會到1800美元

一，低利率、零利率與負利率有利支撐黃金價格：楊天立表示，目前實體經濟仍然相當的疲弱，各國政府仍採取極度的寬鬆政策，低利率、零利率甚至是負利率，美國也釋出消息有可能「零利率」會持續到2022年，如果經濟更壞的話，甚至有可能會負利率，如果各國持續低利、負利的話，對黃金而言就有很好的支撐。

二，各國大撒幣，通膨隱憂：各國央行大撒幣救市，資金在各市場流竄，雖然現在「通貨膨脹」的情況還算穩定，但是如果市場過多的資金，也可能會帶來資產膨脹、通貨膨脹的隱憂，這也是黃金的一項利基。

三，美中角力、政治因素牽動市場：由於美國11月將大選，美國與中國的政治角力，不論是貿易戰、科技戰等，尤其在疫情趨緩之後會愈發明顯，且在大選之前，美國將對中國大陸採取的策略、大國之間的如俄羅斯的政治博弈；加上各區域之間的政治緊張繼續延續，像是南北韓之爭、南亞的印度、巴基斯坦、南非等，增加市場的不確定性。

四，歐洲政經仍然不穩定：除了歐洲經濟仍然相當不穩定，英國脫歐之後的情勢也仍然不確定性。

▲美金,美元,貨幣,外幣,外匯。（圖／路透社）

▲全球低利、中美貿易角力避險需求，有利支撐黃金價格。（圖／路透社）

各國央行忙於救市收手　大戶、資金仍愛黃金避險

但是除了避險資金，黃金的主力買家如各國央行、黃金大戶、忠實戶動向又如何？楊天立表示，除了俄羅斯已經收手，停止購買黃金之外，各國央行也停止購買黃金的情況，主要是因為各國央行現在「忙於救市」無暇「囤黃金」之外，就是央行也需要流動性（現金）應付，所以停止大舉購買黃金。但是現在也不少專家也臆測，如果經濟再壞到某種程度，可能會有國家的央行必須「出售」、「拋售」手上的黃金來救市。

至於黃金大戶、忠實戶則仍積極買進黃金，不論是ETF或者是實體黃金，日前因為「封城」因素，甚至出現期貨投資人想要「實體交割」都困難，現在疫情趨緩之後黃金流通漸漸恢復，大戶、忠實戶機構投資者還是喜歡投資實體黃金。

對小資族的建議，楊天立說，手中有比較多高風險資產如股票、高收益債的投資人，可以趁此機會佈局黃金避險；而穩健型的投資者仍建議以分批購買的方式，慢慢布局黃金作為避險資產，而比重也仍維持在5%到10%之間。

▼專家建議，小資族群如果手上風險資產較多者，像是股票、高收益債等，布局黃金避險。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼臺灣銀行,投資,黃金買賣,黃金漲跌,金鑽條塊,幻彩條塊,黃金條塊,金幣,銀幣,黃金存摺,黃金保值,低風險投資。（圖／記者周宸亘攝）

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