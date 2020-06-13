醉翁之意　網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿......

▲▼網紅女模瑪蒂達․坦托總是能夠別出心裁，讓網友看辣照看得歡喜、更看得理直氣壯！(圖／Instagram@mathildtantot）

國際中心／綜合報導

網紅、網美卯起來秀火辣照，大家司空見慣。但網紅女模瑪蒂達․坦托(Mathilde Tantot)在這方面總是能夠別出心裁，讓網友看得歡喜、更看得理直氣壯！

日前，她又在Instagram上PO出一張坐在駕駛座上的照片，說是要宣導行車安全的重要性 。照片中的她，讓安全帶斜壓在左乳遮住重點，一隻纖纖玉手輕壓在右乳的上方，同時一臉撫媚的對著鏡頭微笑。

照片的圖說上寫著：「看到這張照片，就照著做吧。不要忘記繫好你的安全帶。」這張照片的爆點是：當時她是全身一絲不掛的。所以，你在看她提醒你和示範繫安全帶的同時，也看到了她的裸體。一切是發生得如此之自然。

自從周四(11日)她把照片PO出以來，迄今已獲得超過83.5個讚，上千條留言。一名網友留言說：「這是標誌性的照片。」另一名想像力很豐富的網友則說：「想想看，如果剛好有人從車子旁邊經過…….。」

這位法國及伊朗混血的美眉Instagram上擁有690萬粉絲。她是時尚品牌Fashion Nova的模特兒，她還跟雙胞胎妹妹寶琳(Pauline)擁有自己的泳裝品牌。