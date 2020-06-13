大學新鮮人求職M型化　科技、服務業成最夯選擇

▲大學新鮮人求職，科技、服務業成最夯選擇。（圖／123rf）

記者余弦妙／台北報導

畢業求職季到，對此yes123求職網也針對畢業新鮮人求職意願進行調查，根據調查發現對於第一份工作，新鮮人最想進入的行業前五名分別為，科技資訊業(30.2%)、餐飲住宿與休閒旅遊(29.1%)、金融保險與會計統計(28%)，以及批發零售與貿易(26.4%)、大眾傳播與公關廣告(21.2%)。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有，薪資待遇(65.6%)、符合興趣(55.4%)、職務的發展性(52%)，以及公司未來前景(45.5%)、公司福利(41.7%)。

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對此，yes123求職網發言人楊宗斌分析，八年級生一畢業，選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出學歷貶值與文憑主義式微的職場趨勢。只是今年遇到疫情的突發狀況，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人將增加。

楊宗斌建議，社會新鮮人要有高度危機感，超前佈署求職進度，提早在畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，另外，在熱門行業部份，呈現求職M型化，有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，只是這部份的職缺，恐怕受疫情衝擊較大，企業招募動作變保守。

最後，楊宗斌也提到，新鮮人擔心碰上經濟海嘯年、求職冰河期，不免先調降期望待遇，因此期盼政府推出的僱用青年獎助計畫，能有具體配套限制措施，避免22K低薪魔咒重現，兼顧畢業季就業的量與質。

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