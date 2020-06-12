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雞蛋不要放在同一籃！騰輝電子配發現金股利5元　搶5G+宅經濟商機

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利基型銅箔基板供應商騰輝電子在董事長勞開陸（右）與執行長鍾健仁聯手帶領下，積極搶攻5G商機。

圖文／鏡週刊

利基型銅箔基板供應商騰輝電子股東會通過配發5元現金股利，以當日收盤價計算，現金殖利率逾5%，創歷史新高。今年開春以來，全球經濟重挫，但騰輝電子持續拉高利基型產品比重組合，第一季營收表現亮眼達13.42億元，年增6.25%，毛利率30%，年增4個百分點，稅後純益1.1億元，年增53.2%，EPS1.51元。

雞蛋不要放在同個籃子裡，騰輝電子近年積極布局「5G高頻與高速」「自動駕駛與雷達的超高頻應用」「工業與汽車散熱」「軍工、航太與醫療」「消費電子軟硬結合板」「半導體產業」等6大領域，開發多項新產品，積極搶攻5G與宅經濟商機有成，下班年獲5G高頻天線、新Intel平台高階HDI筆電產品訂單，為營收注入新動能。

騰輝電子的高導熱鋁基板，在汽車LED大燈上已躋身全球龍頭地位，其中領先推廣新一代車燈所需的low modulus材料VT-4B5L傳捷報，6月確定進入全球最大汽車頭燈製造商日本小系供應鏈，成日系以外首家散熱金屬基板供應商。

請繼續往下閱讀...

在消費電子軟硬結合板方面，通過中系手機大廠認證，預計都在下半年陸續放量。騰輝電子執行長鍾健仁表示，疫情帶動醫療、宅經濟發燒，騰輝切入switch健身環把手、醫療呼吸器供應鏈；此外遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的樹脂材料，目前陸續在各終端客戶測試認證階段，未來可望切入載板高端電子材料應用。

過去騰輝電子的車用產品占營收約35%，因3月中海外車廠無預警收到各國政府要求停工，中斷散熱基板及汽車板相關訂單的成長，5月初海外各大工廠雖陸續復工復產，但目前尚在消化庫存，導致第二季營收明顯收到影響。但鍾健仁強調，此乃暫時性現象，6月訂單已有復甦，預估7月將回復原先產能水平，加上新營收動能，全年仍有望穩定成長。

隨著進入後疫情時代，騰輝董事長勞開陸認爲，未來5G、AI、物聯網、雲端等都是主流科技趨勢，而銅箔基板在這些應用當中扮演關鍵角色，公司有足夠信心在既有利基產品提升市占率，另發展多元化產品線，長線營收及獲利動能可望維持雙位數成長。


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