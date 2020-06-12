我出口東協國家成長不多　經濟部反擊：媒體無視疫情對全球影響

▲有媒體解讀新南向政策潰敗，經濟部今（12）日反擊「這是錯誤的詮釋」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

有媒體以台灣對東協國家出口成長不多，對中國出口成長，來解讀新南向政策潰敗，經濟部今（12）日反擊「這是錯誤的詮釋」，媒體無視於疫情對全球的影響，彷彿生活在一個疫情不存在的平行世界，實在令人費解。

經濟部表示，今年全球的經濟都深受新冠肺炎疫情影響，我國對東協國家的出口減少，是因為東協仍受疫情蔓延所苦，有些國家或地區仍採取封城鎖國措施，所以投資生產活動減緩，加上歐美終端市場需求疲弱，導致東協國家減少從我國進口零組件及半成品。

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不過，今年1到4月，台灣出口東協雖只成長0.9%，但是依然優於日、韓兩國的-6.51%及-5.69%。可見疫情的影響是國際性的，這樣來推論新南向政策失敗，太過牽強。



至於對中國的出口成長，則是疫情之後產生零接觸遠距需求，所以對台灣的網通產品、積體電路、記憶體等產品及中間財，有相當的需求。再加上中國大陸近幾個月陸續復工，因此有短期增加的狀況。



另外，經濟部投資臺灣事務所今天再添5家中小企業擴大投資18億元，包括台灣懷霖工業、儀辰企業、成大精機、興和針織及豆之家食品。

依據統計，「中小企業加速投資行動方案」已召開44次聯審，通過264家中小企業投資約1,096億元，帶來10,634個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動529家企業投資約1兆277億元，預估創造86,216個本國就業機會，後續尚有40家企業排隊待審。

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