台新金經營彰銀績效好？　彰銀打臉：多靠呆帳回收

▲彰銀表示，台新金經營彰銀的期間，獲利多靠呆帳回收，並非核心業務。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台新金股東會上提出「台新在經營彰銀上積極打壞帳，又提高彰銀的績效」彰銀今（12）日打臉並表示「台新經營期間獲利多是靠呆帳回收，並非核心業務獲利」；反而財政部經營期間，核心業務獲利占比達九成，並且穩定幫彰銀股東創造收益。

彰銀將在下周五（19日）舉行股東會，並且進行董事改選，將牽動著彰銀的經營權。

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台新金總經理林維俊在股東會上對此表示，財政部主導時期是2014至2019年，資產報酬率平均0.6%，2005至2013年台新主導時期則為0.16%，這是彰銀在官網放的資訊，台新進入彰銀前有很多不良資產，對公司造成傷害，2005年進入彰銀後打掉596億元壞帳，儘管當年度獲利是大虧，但也因台新出錢出力打掉壞帳，彰銀體質才恢復正常。

但彰銀的說法卻是「公司處理前任經營者爛攤子，算在台新身上，這是嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資，也不是金融從業人員應有的誠信標準。」

▲台新金控股東會，再度引起彰銀公民股之間的矛盾和交鋒。（圖／記者紀佳妘攝）

彰銀也提出了反駁，台新金2006年到2014年台新金主導經營期間，前五年彰銀的呆帳回收占稅前盈餘達到60.85%；後四年也高居28.69%，顯示這段期間台新金經營彰銀的獲利，主要是靠呆帳回收，並非核心業務獲利。

反倒是財政部經營彰銀的五年期間，累計稅前盈餘達702億元、呆帳回收80億元，九成皆是靠核心業務賺錢，平均每年也幫彰銀股東創造140億元的收益。

外資機構GL與ISS近期也發報告，建議外資股東支持台新在現在地席次再多一席董事，彰銀表示，尊重外資機構的獨立判斷。但是彰銀強調，台新金與財政部確認契約關係存在訴訟，已經最高法院發回更審、台北法院也再審理當中，並非台新金所稱契約有效成立，財政部也非必須「永久」支持台新金取得彰銀的經營權。