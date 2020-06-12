快訊／烏克蘭第一夫人「確診新冠肺炎」　臉書發文：危機比想像的更近

▲烏克蘭第一夫人葉蓮娜確診新冠肺炎。（圖／翻攝自IG／olenazelenska_official）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的夫人葉連娜•澤倫斯基（Olena Zelenska）確診新冠肺炎（COVID-19），並且在臉書發文指出，危機還沒結束，甚至比想像中的更近！根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，俄羅斯總統的夫人葉連娜，確診新冠肺炎陽姓。烏克蘭媒體112 International報導指出，第一夫人確診陽姓，目前覺得自身身體狀況良好，沒有出現典型症狀。

葉連娜在臉書中發文指出，寬鬆的社會隔離政策，不代表新冠肺炎疫情已經消失，危機不但還沒結束，甚至比想像中的接近，目前已經接受門診治療，其他家庭成員都已接受隔離，總統和孩子們都已經接受篩檢，均為陰性。

葉連娜強調，現在就放鬆緊戒還為時尚早，要真正回歸積極的社交生活，不僅取決於自己的健康狀況，也取決於他人的健康狀況，包括親戚、朋友、同事、一起搭電梯的陌生人、在超市排隊等等。

葉連娜呼籲，很多人說，「我為什麼要戴口罩，我又不怕被感染」但是口罩可以避免感染他，有些人感染可能沒有任何症狀，卻能夠對周圍的人造成危險，在公共場所戴口罩，不僅是規則，更是尊重他人的象徵。

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