義大利發生50多起「新冠肺炎訴訟案」　總理孔蒂遭檢察官約談

▲疫情趨緩後，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）遭到檢察官約談。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情已經進入逐漸解封狀態，不過作為歐洲疫情源頭的義大利卻發生了50多起指控政府的疫情訴訟案，尤其是對於重災區的貝加莫省（Bergamo）的處置措施，檢方已經對總理孔蒂（Giuseppe Conte）進行約談。

義大利醫界與病毒學家普遍認為，倫巴底大區（Longobardi）貝加莫省的城鎮阿爾扎諾（Alzano）與嫩布羅（Nembro）延誤了2周的時間才實施封城，造成疫情擴散，資料顯示貝加莫省3月份的死亡率，跟前5年的平均相比，上升了571%。

根據《美聯社》報導，首席檢察官羅塔（Maria Cristina Rota）的團隊，已經12日上午已經赴羅馬的總理辦公室，除了總理孔蒂之外，包括內政部長與衛生部長也成為約談的對象。

但是到目前為止，還沒有人接受正式的調查，所以目前還無法確定這次的歐洲疫情大爆發，是否有公職人員需要承擔刑事責任。

▲釐清倫巴底大區「紅色區域」建立的權責，是調查的重點之一。（圖／路透）



目前疫情訴訟案的重點之一，在於建立疫情「紅色區域」的責任，屬於中央還是地方，在上周已經約談了倫巴底大區的官員之後，首席檢察官羅塔認為，中央政府似乎要負更大的責任。但是孔蒂說，已經把建立紅色區域的權利，下放給地方，除了倫巴底大區之外，其他地區也自行建立了紅色區域。

義大利於2月21日在倫巴底大區洛迪省（Lodi）出現了第1例本土病例，該省的10個城鎮立即封鎖，以遏制蔓延。兩天後的2月23日，阿爾扎諾和嫩布羅分別出現了第1起病例，但是直到3日7日倫巴底大區才實施全境所有行政區封城14天。

孔蒂在周五上午被媒體問到，當初是否應該更早封城，他表示，當初的決策問心無愧「我的決策是基於科學以及良心」。

孔蒂強調，「我會說出我所知道的的一切，因為公民有知的權利」

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