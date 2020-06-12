台新金、財政部隔空交火　財部嗆：退場「具體計畫、勿再空話」

▲台新金今日股東會，彰銀的經營權再度成為台新金與財政部互嗆的主角。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀將在下週五（19日）舉行股東會，將改選董事牽動未來三年的經營權，針對台新金今（12）日批評財政部「涉嫌欺騙投資人、希望政府給條路」。財政部今日也強力反擊，台新金「講空話」屢次提出要退場的意願，顯然已經無心經營彰銀，卻「從未有具體計畫」。

彰銀董事選戰在即，財政部與台新金的戰火愈發猛烈，但是財政部與台新金雙方人馬在彰銀的董事選舉上「至今尚未接觸」、「未正式協商」，今日台新金在股東會上開槍、財政部也不示弱回嗆，雙方再度「隔空交火」。

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台新金總經理林維俊在股東會上表示，台新是民營機構，憲法賦予的權利就是透過司法途徑要求政府給予合理對待，財政部若不履行合約，唯一管道走司法途徑，代表30萬股東爭取合法的權益。林維俊指出，財政部主導彰銀2014年到2019年彰銀的平均資產報酬率0.6%，台新主導時間是2005年到2013年，平均資產報酬率為0.16%，且台新金進入彰銀開始打掉彰銀許多壞帳，彰銀體質才得以正常，但是彰銀卻指出台新金經營時期績效不彰，「是嚴重誤導投資人、涉嫌欺騙外資、也不是金融從業人應有的誠信標準」。

林維俊並向政府喊話「請政府給我們一條路，給我們一個方向，我們都會配合」。

▲台新金控舉行股東會，由董事長吳東亮、總經理林維俊等人親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

財政部官員針對台新金的說法回應「具體作法是什麼？政府怎麼可能去管台新怎麼處理他的財產」台新金從未提供具體的提供退場機制，若要退場也不一定要政府投資，可以找第三方投資人，而不是「講空話」、「丟空砲彈」。

財政部也發新聞表示「台新金控屢次表達退場意願，顯示對彰銀並無長久經營理念」鑑於台新金控退場有助「金金分離」，建議台新金控提出具體周詳可行方案，再視情形因應；而對於台新金說財政部經營彰銀績效不彰，欺騙投資者，財政部表示「自2014年取得彰銀經營權，大幅度提升獲利績效，每年配息穩定，不負股東所託。」