中天、合一重大訊息待公布　下周一雙雙停牌交易

▲左起為合一研發處長陳菀均、合一財務副總鄭志慧、中天集團總裁路孔明、中天資深副總裁郭明良及合一抗適體新藥副總陳念宜。（圖／合一生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

中天生技（4128）旗下合一生技（4743）今（12）日雙雙宣布，因有重大事項待公布，其有價證券將於下周一（15日）暫停買賣，待公布前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

根據合一稍早的重訊公告，這次雙雙停牌的主要原因，是合一旗下的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，即將公布三期試驗第二次期間分析結果。

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