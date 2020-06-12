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買合一股票連續跌停2天賠掉61萬！友人懊惱衝動　謝金河深有體會

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者姚惠茹／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河今（12）日在臉書以「漲停板與跌停板」為題發文，內容提到朋友買進合一股票，結果兩天賠掉61萬，這個衝動買進動作讓他懊惱不已，但其實人生不會天天漲停板，會漲停就會跌停，只有一步一腳印，穩紥穏打的人，路才能走得久。

謝金河在臉書表示，「今天有一位投資朋友打電話來問我，他說昨天一時太衝動，漲停板掛進合一10張，中午以前都沒有買到，可是吃飯回來，他買到漲停板價233.5元，收盤191.5元，一天就賠了20%，今天連殺出的機會都沒有，合一股價跌停到底，收盤是172.5元，他買10張合一股票，兩天現賠61萬元，這個衝動買進動作讓他懊惱不已。」

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，一般散戶投資人會賠錢，都是想立刻賺到漲停板，最好是買到的股票能夠連續飆漲10支停板，這有如中樂透一般，但天下沒有白吃的午餐，股價連續大漲，高檔拉漲停，都是大戶出貨的訊號，一般投資人低檔沒有耐心等待，等到看這檔股票漲了5倍，10倍後，奈不住內心的貪婪呼喚，通常都是這樣賠大錢的，這樣的投資人會買到755元的浩鼎，或是486元的基亞。

謝金河說明，其實人生也跟股票的漲停或跌停一般，像績優的好公司，例如台積電不會經常出現漲停或跌停，而是經營者把公司經營好，股價、市值水漲船高，其實漲停板的背後就是跌停板，尤其是連續大漲後的漲停最可怕，人生也是如此保持內心的平靜，廿年年前，辜濂松先生曾告訴我，他說人生平安就好，辜先生晚年看到兒子官司迭起，內心體悟最深刻。

謝金河分享，今年台灣股市又出現錢潮淹腳目的現象，股市的炒作高潮迭起，有人炒的股票動不動就拉漲停，這種手法在廿幾年前老雷的時代最常見，像老雷在90年代炒華國，連拉十幾個停板，華國炒到402元，市值278億，最後蔡紹華把飯店丟給他，後來華國崩盤，幾年後，葉國一用20億把華國飯店拿下來。

謝金河強調，大戶要出貨的時候，股票會拉漲停板，這個時候散戶不請自來，股票賠錢，套牢都是這樣開始的，而政治人物也是如此，人生不會天天漲停板，會漲停就會跌停，只有一步一腳印，穩紥穏打的人，路才能走得久、走得遠。

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