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疫情衝擊訂單下滑　寶成越南廠估裁員近3000名員工

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▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球製鞋業，全球製鞋龍頭寶成集團表示，旗下越南工廠將裁員近3000人，內部將持續開源節流，以渡過這波疫情寒冬。

寶成工業公布今年五月自結合併營收為新台幣205.83億元，較108年同期合併營收284.07億元減少27.5%。累計今年前五月寶成工業自結合併營收為1,013.24億元，則較108年同期1,322.18億元減少23.4%，主係受到新冠肺炎疫情影響所致。

請繼續往下閱讀...

寶成主管指出，疫情仍對鞋類製造業務的生產與出貨造成不利影響。累計109年1月至5月裕元工業自結營收為美金33.63億元，則較108年同期美金42.66億元減少21.2%。

而由裕元工業的通路業務獨立分拆上市之寶勝國際(控股)有限公司(「寶勝國際」，香港聯交所股票代號：03813) 109年5月份自結營收為人民幣23.90億元 (折合約美金3.40億元)，較108年同期營收人民幣22.10億元增長8.1%。

寶成主管指出，主要由於寶勝國際係以大中華區作為目標銷售市場，隨著大陸地區疫情趨緩，放寬防疫管控限制，推動消費意願逐漸回升。累計109年1月至5月寶勝國際自結營收為人民幣95.41億元(折合約美金13.56億元)，則較108年同期人民幣112.79億元減少15.4%。

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