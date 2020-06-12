汽車「自動去停車」更成熟了！國網中心攜手歐特明　加速AI自駕科技研發

▲國家實驗研究院國家高速網路與計算中心攜手歐特明電子研發「自動停車」科技。（圖／國研院提供）

記者楊絡懸／台北報導

國內自主研發自動駕駛技術更進一步！歐特明電子與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，運用台灣AI雲（TWCC）加速產品研發速度，開發車用AI感知與辨識系統，實現自動駕駛level 4等級的記憶式無人自動代客泊車（Automated Valet Parking）系統。未來汽車可望「自己停車」，而且更能將自駕車技術輸出國際市場。

「自動停車」是自駕科技必須關注的環節之一，根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）調查發現，每位駕駛人1年約花費9360分鐘在停車上。為了「省時又省力」同時順利停車，歐特明開發無人駕駛自動代客泊車系統，將自動停車由駕駛視線範圍內的自動停車進化成2.0版本。

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歐特明指出，版本進化後，可讓汽車在無人駕駛的情況下，自動駕駛前往100公尺內已記憶過的停車位。對駕駛者而言，只需讓車子學習過一次，即可自動完成每一次安全又精準的完美停車，替駕駛者節省大量時間。

歐特明介紹，此自動代客泊車系統主要是透過AI感知與辨識技術達成，利用車上的4個環景攝影鏡頭，融合12個超音波感測器，運用台灣AI雲所訓練的深度學習模型，讓車子能感知周遭環境與辨識物件，並清楚辨識出停車位、車格線、障礙物等，「車子彷彿有了視覺」；再透過即時定位與地圖建構技術進行定位及導航，結合車用電子控制，讓車輛行走在記憶路徑上。

▲歐特明電子。（圖／歐特明電子提供）

▲歐特明創辦人暨執行長吳錫慶。（圖／歐特明電子提供）

國研院國網中心表示，透過台灣AI雲的超強計算力，已協助歐特明訓練百萬張以上停車場景，未來並將持續更新訓練。在開發效率上，台灣AI雲協助歐特明智慧自駕的AI模型深度學習時間減半，並可平行進行更多的開發任務，讓產品以4倍的速度發展，盡早掌握自主研發關鍵技術，以搶進世界市場。

歐特明創辦人暨執行長吳錫慶指出，目前已成功研發記憶式自動代客泊車系統，若結合高精地圖，未來就算是沒去過的停車場，讓車子「自己開去停」也不再是夢想；將以此Level 4等級的整合技術，與國際車廠建立合作，打入自駕車產業供應鏈。

國研院國網中心主任史曉斌說明，自駕車技術結合電腦視覺影像辨識、物聯網感測等科技，是台灣AI雲高速GPU架構最能發揮整體效益的重點領域；國網中心也希望能協助台灣本土自駕車產業厚植基礎，走向國際。