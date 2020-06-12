上海商銀「鑽石」新總部大樓動工　將在2023 年完工啟用

▲上海商銀總行大樓動土典禮。（圖／上海商銀提供）

記者吳靜君／台北報導

上海商銀位在台北市民權東路與中山北路交叉的總部大樓，歷經多年規劃設計與5個月的拆除，今（12）日正式開工動土。上海商銀表示，該大樓將建成地上16層、地下4層的商業大樓，朝鑽石形外觀設計，融合人文美學和現代工藝，預計將在2023年完工啟用，成為新地標。

上海商銀總行是該行在台復業的第五代總行，原本是美琪大飯店，但到了1989年由上海商銀董事長榮鴻慶買下，經翻修使用近30年，在上海商銀營運不斷擴大之下，現在已經不敷使用。

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上海商銀申請「危老重建方案」並且在去年六月獲准通過，為台北市商辦適用危老條例的第二成功案例，該樓取得34%的容積獎勵，容積率由560%增至750%，容積樓地板面積增加約1343坪；該基地面積約705坪，預計興建地上16層地下4層的現代商業大樓，總樓地板面積(含地下四層約2196坪)約8782坪，總工程費用約26億元，預計2023年完工啟用。

上海商銀表示，新大樓將以全新建築規劃融合人文美學與現代工藝的理念，外觀造型採用鑽石概念，經由斜交幾何和淺色金屬質感玻璃相搭創造現代科技和前瞻的外觀；夜間透過照明計畫呈現時尚和簡約的光芒，展現鑽石璀璨光芒，象徵兼顧永恆的企業形象。

上海商銀表示，新總行大樓並以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，2023年即將成為台灣全新的建築地標。