民宅爆炸3死不單純！「殺女友前科男」刀砍國中兒　放火擁妻墜6亡

▲ 民宅發生爆炸，3人死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓江原道原州市一棟民宅7日清晨發生爆炸，14歲李姓少年葬身火窟，他的父母則相擁墜樓身亡。外界起初以為是意外，未料警方發現，死去的男子有殺人前科，兒子身上則有刀傷，頭蓋骨被以槌子打到凹陷，手腳也有掙扎的痕跡，案情並不單純。

調查指出，這家人包括一名42歲男子、37歲女子及國中兒子。男子曾因殺害女友被判刑17年，出獄後和獨自養育兒子的女子再婚，悲劇發生不到一周前才在1日完成離婚程序，也已經分居。這起案件正是男子找上前妻與兒子的住處後發生，警方也在屋內發現約30公升的汽油。

當時前往救火的消防人員透露，他一進到火場便和男子四目相接，但男子下秒便抱著看來已經失去意識的妻子一起跳下，從6樓墜落到1樓地面後身亡。由這番證詞可見，男子在消防人員趕到時還活著，墜樓後馬上送醫，但仍不治身亡。

死去的國中生嚴重燒燙傷，且身上不僅有刀傷，還有反抗的痕跡，顯示案發當時並非睡著的狀態，可能曾和父親有肢體衝突。

警方起先認為，這對男女發生爭吵時，兒子意圖阻止，意外被男子手上的刀刺中。但調查發現，男子事先準備好犯案用的凶器及汽油，抵達前妻家中時，只有少年獨自在家，很可能此時便對少年行兇，前妻到家後再將她刺殺，接著放火湮滅證據，才抱著前妻墜樓。

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