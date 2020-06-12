玉山金高層異動！　黃男州升任玉山銀行董事長

▲玉山金控今天舉行董事會，會後發布黃男州新任玉山銀行董事長。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

玉山金控今（12）日舉行玉山金控董事會、公司治理暨提名委員會，以及玉山銀行董事會、常董會，玉山金總經理黃男州升任玉山銀行董事長，而陳美滿升任金控總經理、兼任金控財務長，陳茂欽升任玉山銀行總經理、兼任金控策略長，待金管會核定後生效。

玉山銀行董事長黃男州表示，自1992年創立開始，玉山就選擇一條不一樣的路，堅持專家領航、無私傳承，決心經營一家銀行家的銀行（The Banker’s Bank）。他很高興獲得股東及董事的充份支持，領導梯隊及全體玉山人一定會全力以赴，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，凝聚團隊的力量，聚焦科技、跨境及3道防線，打造傑出的玉山品牌，開創更璀璨的未來。

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玉山金控創辦人、董事長黃永仁表示，為了永續發展，玉山一定會堅持「最高的山、最好的銀行」的初衷，也會有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。

黃永仁進一步強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，期望透過專業經理人的世代傳承，能夠繼續迎向「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，實現玉山共同願景，邁向綜合績效最好、也最被尊敬的企業。