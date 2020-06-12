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明基材發展新事業有成　隱形眼鏡7月推新品、隔離膜搶進日系車廠商機

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▲偏光板廠明基材董事長陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基材董事長陳建志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

偏光板廠明基材（8215）董事長陳建志今（12）日表示，近年積極轉型發展醫療、隔離膜等新事業，像是旗下美若康就即將在7月推出隱形眼鏡新品，至於先進電池材料方面，鋰離子電池隔離膜更是打進日本三大車廠中的兩家車廠，並強調隔離膜最壞的情況已過，接下來將會顯著貢獻營收。

陳建志表示，現在面板廠的庫存水位偏低，因此預期下半年會有一波回補潮，而明基材目前的產能接近滿載，但沒有擴產計畫，將持續透過去瓶頸化增加產能，預計今年增加5~10%左右，但整體偏光板價格和市場供給的變化不大。

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陳建志指出，明基材的產品組合與去年差不多，其中偏光板在營收佔比達85%、醫療產品10%、其它則佔5%，但隨著新事業發展有成，明年的產品組合將會有所變化，其中偏光板預計將會降到 80%、醫療產品10%、隔離膜則會提升到3~5%。

陳建志說明，醫療產品方面，受到新冠肺炎疫情影響，世界各國封城的關係，所以第1季的業績有所影響，但第2季隨著中國大陸解封已經逐漸回溫，因此像是旗下美若康就即將在7月推出隱形眼鏡新品，還有旗下護妍天使推出的痘痘隱形貼，有機會在下半年前進日本、美國市場。

陳建志補充，先進電池材料方面，隔離膜最壞的情況已過，雖然近2年的營收佔比仍低，但是明年下半年會有顯著貢獻，主要是明基材已經打進日本三大車廠中的兩家車廠，預計明年就會有產品放量，並貢獻營收提升至3~5%，而目前年產能達3000萬米平方，後續將會視情況進行擴產計畫。

展望今年下半年營運，陳建志表示，電視偏光板將會朝向大尺寸發展，而筆電由於上半年受到防疫激勵熱銷，預計下半年將不如上半年，至於小尺寸則要看第4季客戶推出的折疊手機應用，整體來看面板需求還可以。

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