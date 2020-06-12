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台積電5奈米製程再添大咖客戶！恩智浦將用於「汽車應用晶片」　2021年首批交付

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▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電宣布5奈米新增「恩智浦半導體」大客戶。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）董事長劉德音日前才透露，若空出5奈米製程，相信會有其他客戶補上，果然出現了新客戶！台積電12日宣布，恩智浦半導體（NXP Semiconductors）新一代高效能汽車平台將採用台積電5奈米製程，並預計將於2021年交付首批5奈米製程樣品給恩智浦的主要客戶。

台積電與恩智浦合作協議，結合恩智浦的汽車設計專業與台積公司領先業界的5奈米製程，進一步驅動汽車轉化為道路上的強大運算系統。台積電表示，雙方在16奈米製程合作的多個成功設計，此次擴大合作範圍，針對新一代汽車處理器打造5奈米系統單晶片（SoC）平台。

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透過採用台積電5奈米製程，恩智浦產品將解決多種功能和工作負載需求，包含聯網座艙（connected cockpit）、高效能網域控制器、自動駕駛、先進網路、混合推進控制（hybrid propulsion control）與整合底盤管理（integrated chassis management）等。

台積電指出，5奈米製程技術是目前全球最先進的量產製程。恩智浦將採用台積公司5奈米強效版製程（N5P），與前一代7奈米製程相較，其速度提升約20%，功耗降低約40%，同時擁有業界最完備的設計生態系統的支援。

▲恩智浦半導體（NXP Semiconductors）。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩智浦半導體（NXP Semiconductors）。（圖／達志影像／美聯社）

恩智浦為全球領先的汽車半導體供應商，在車輛控制、汽車安全、車載娛樂與數位儀表板（digital cluster）方面擁有豐富經驗。恩智浦將運用5奈米技術的運算能力和功耗效率，滿足先進汽車架構對高度整合、電源管理和運算能力的需求，同時運用其著名IP應對嚴格的安全與資安要求。

恩智浦半導體執行副總裁暨汽車處理部門總經理阿德沃（Henri Ardevol）表示，現代汽車架構需跨領域協調軟體基礎架構，以發揮投資效益、擴展部署與共享資源。恩智浦以台積電5奈米製程建構頂級汽車處理平台，該平台具備跨領域的一致架構，並在效能、功耗、和全球頂尖安全及資安方面具差異性。

台積電業務開發副總經理張曉強表示，台積電與恩智浦最新的合作，具體展現車用半導體是如何從簡單的微控制器演進為精密的處理器，這已與要求最嚴格的高效能運算系統中所使用的晶片不相上下。台積電與恩智浦擁有長久的堅實夥伴關係，非常高興能將此汽車平台進一步推至市場，成為最先進的技術，同時協助恩智浦釋放產品創新的力量，支援智慧化的汽車應用及更多的產品。

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