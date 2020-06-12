現代飯店傳尖叫！37歲男拒捕突咬手臂「吃自己肉」　32分鐘後離奇亡

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州雷丁市（Redding）於9日傳出一起最扯的拒捕案件，一名男子因為拒絕逮捕，與警方對峙的過程中，突然間咬住自己的手臂，並且在眾人面前，咬下自己的手臂肉後吃掉，還把其中一塊肉吐在地上，嚇壞當場的民眾，隨後將男子送醫搶救，32分鐘過後便離奇死亡。

根據RT報導，位於市中心的美國現代飯店（the Americana Modern Hotel i），於9日凌晨傳出女子尖叫聲，警方趕到現場時，37歲的嫌疑犯戴維斯（Morgan James Davis）正流著血，房間裡沒有其他人，男子情緒激動，且不願意接受逮捕跟警方槓上。影片中，拒絕接受逮捕的戴維斯突然在大街上狠狠咬住自己的手臂，甚至將肉咬下來，路人見狀後嚇壞，大喊「他在吃自己的肉！」

▲男子突咬下自己手臂肉。（圖／翻攝自Facebook／Redding Police Department ）

在場的五名員警見狀之後，立即衝上前將戴維斯抓住，於凌晨1時43分將戴維斯送往醫院，送醫不久後，2時15分就被宣告死亡，死因目前還在調查當中，計畫在不久後進行驗屍釐清真相。然而，警方調查戴維斯的房間時，發現房內藏有許多毒品、藥物還有一把沾有血跡的刀子，現場畫面相當驚悚。當時負責案件的五名警察，目前留職停薪，正在接受調查中。